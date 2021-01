Izsiljevali so ga zaradi golih fotografij mladoletnice

7.1.2021 | 12:20

Pazite, s kom komunicirate preko spletnih omrežij! (Foto: Pixabay)

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Izsiljevanje po III. odstavku 213. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), pred preiskovalnega sodnika privedli 42-letnega osumljenca z območja PP Črnomelj. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Kot je povedala tiskovna predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik, so kriminalisti med preiskavo ugotovili, da se je oškodovanec v začetku leta preko družbenega omrežja Facebook začel dopisovati z neznano mlajšo žensko, ki je na družbenem omrežju objavila svoje gole fotografije. Kasneje naj bi stik z oškodovancem navezal moški, ki se je predstavil kot oče dekleta, ki je molk - šlo naj bi za mladoletno dekle - pogojeval s plačilom. Oškodovanec se je zaradi strahu z njim srečal in mu izročil denar, vendar osumljenci z grožnjami in izsiljevanjem še niso prenehali. Od oškodovanca so namreč vnovič zahtevali denar. Osumljenec je v sostorilstvu z drugimi osebami od februarja lani z grožnjami in ustrahovanjem, od oškodovanca izsilil več kot deset tisoč evrov. Kriminalisti so odvzeli prostost 42-letnemu izsiljevalcu, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj ropov, nasilja v družini, goljufij, groženj in številnih premoženjskih kaznivih dejanj.

Kot poroča Drenikova, policisti občasno prejmemo prijave izsiljevanja preko spleta in družabnih omrežij. Med oškodovanci so bile pogosto mladoletne osebe, žrtve spletnega izsiljevanja pa so - tako kot v opisanem primeru, tudi odrasli. Storilci izkoriščajo njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko.

Dobili so ga brez izpita in z ukradenimi tablicami

V Bereči vasi na območju PP Metlika so policisti med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice. Audi A4 so zasegli in o kršitvi cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

64-letnik vozil z 1,8 promila alkohola v krvi

V Brežicah so včeraj malo pred 18.uro zaradi nezanesljive vožnje brežiški policisti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 64-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

32-letnik je grozil svoji mami in razgrajal

V okolici Novega mesta so morali policisti PP Novo mesto včeraj malo po 18. uri posredovati zaradi kršitve javnega reda in miru. Pijan kršitelj je razbijal inventar v hiši in grozil svoji mami. 32-letni vročekrvnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

Policijo klicali 162-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 41 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 162 klicev. Tako so med drugim obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešane osebe, še piše v današnjem policijskem poročilu.

