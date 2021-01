FOTO: Sevniški »Sopotniki« dobil novo vozilo

7.1.2021 | 13:10

Župan Srečko Ocvirk je predal ključe novega vozila Marjetki Smolič s sevniškega Centra za socialno delo Posavje (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Aprila bo minilo štiri leta, odkar v občini Sevnica izvajajo projekt Sopotniki – brezplačni prevozi za starejše. Program je zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, v občini Sevnica pa njegovo izvajanje financira sevniška občina.

Novo vozilo Sopotnikov naj varno pripelje do cilja in nazaj vse uporabnike (Foto: Občina Sevnica)

Ključni cilj projekta je ranljivi populaciji oziroma starejšim od 65 let omogočiti boljšo kakovost življenja z možnostjo dostopa do različnih življenjsko pomembnih storitev kot so obisk zdravstvenih ustanov, nakup osnovnih življenjskih potrebščin in opravljanje drugih pomembnih dejavnosti.

V sodelovanju z Občino Sevnica je delo koordinatorja projekta Sopotniki v začetku letošnjega leta prevzela sevniška enota Centra za socialno delo Posavje. Vodji enote Marjetki Smolič je župan Srečko Ocvirk danes predal ključe novega štiripogonskega vozila Dacia Duster ter prostovoljcem in koordinatorki Sopotnikov v Sevnici Ireni Colner zaželel srečno vožnjo in uspešno delo.

"Projekt Sopotniki je partnerski projekt, pri katerem je ključnega pomena prostovoljno delo, ki ga opravljajo prostovoljci, delo koordinatorja in Centra za socialno delo kot povezovalca dejavnosti ter Občine Sevnica, ki zagotavlja materialno osnovo za izvajanje," je danes ob predaji novega vozila povedal župan Srečko Ocvirk. Poudaril je, da je financiranje programa ena od dejavnosti Občine Sevnica, ki stremijo k cilju kakovostne skrbi za starejše. V sklopu dejavnosti sevniške enote Centra za socialno delo je na podlagi pogodbe o izvajanju storitve z Občino Sevnica dobro utečen program Pomoč na domu, obe storitvi pod isto streho pa bosta omogočali lažjo koordinacijo med obema dejavnostma.

"Novega projekta smo na Centru za socialno delo Posavje, Enota Sevnica vsekakor zelo veseli, saj želimo v okviru dejavnosti, ki jih kot center izvajamo, tej ranljivi skupini prebivalstva omogočiti čim večjo informiranost, povezanost in s tem tudi vključenost v širše socialno okolje, posledično pa tudi dostop do različnih storitev, ki jih starejši potrebujejo. Na ta način bomo storitev brezplačnih prevozov še dodatno približali starejšim občanom,« je povedala vodja sevniške enote Centra za socialno delo Posavje Marjetka Smolič.

Posamezniki zaradi epidemije in zaprtja javnega življenja v tem času občutijo še večjo stisko, zato je pomoč s strani različnih institucij, kakršna je tudi projekt Sopotniki, za njih še toliko večjega pomena.

V povprečju je v sevniški občini na letni ravni okrog 130 uporabnikov, prostovoljcev pa je trenutno okoli 13, od teh redno aktivnih pet ali šest. Za vse informacije so dosegljivi na že znani telefonski številki Sopotnikov 031 338 187 in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za prevoz se je namreč potrebno naročiti vnaprej, so zapisali na Občini Sevnica.

