Nekdo nas je očitno želel spraviti ob denar

7.1.2021 | 13:50

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Novo mesto - Na elektronsko pošto smo danes dobili sporočilo, ki bi nas, če seveda ne bi preverili, lahko stala skoraj 300 evrov. Prejeli smo namreč ponudbo za registracijo domene www.dolenjskilist.com.

Takole so gospodje, ki jim “nateg” ni uspel, zapisali v elektronskem sporočilu (objavljamo nelektorirano): “Obveščamo vas, da smo prejeli prošnjo za registracijo domene www.dolenjskilist.com. Iz našega sistema je razvidno, da ste lastnik domene www.dolenjskilist.si. Želeli bi vam ponuditi možnost, da registrirate domeno www.dolenjskilist.com zase. Če domeno registrira tretja stranka, ima to lahko daljnosežne posledice - lahko povzroči zmedo v iskalnikih ali škoduje ugledu. Vendar pa lahko tretjo stranko zavrnemo in preusmerimo domeno www.dolenjskilist.com na vašo aktualno domeno www.dolenjskilist.si. V bistvu gre za to, da imate prednost pri izbiri domene. S tem se izognete morebitnim težavam v prihodnosti. Za vas lahko registriramo domeno za obdobje desetih let. V tem obdobju vaša domena ne bo samo registrirana, ampak tudi zaščitena. Letna cena je 29,95 na leto. Enkratna cena je 299,50 € (brez DDV). Letno plačilo žal ni mogoče. Bi želeli registrirati domeno za svojo organizacijo? Potem vas prosimo, da v 48 urah po prejemu tega e-poštnega sporočila odgovorite nanj z vašim imenom, naslovom in ID številko za DDV. Z vašim dovoljenjem bomo zavrnili tretjo stranko in registrirali domeno za vas.” In še podpis: Peter Potočnik DNS Slovenija.

Seveda smo preverili in po nekaj klicih sklepali, da gre za še eno v vrsti domnevnih spletnih goljufij, zato svetujemo tudi vam, da ste pri takšnih spletnih poštah previdni.