AVDIO: V Posavju še zbirajo podatke o škodi ob potresnih sunkih na Hrvaškem

7.1.2021 | 14:20

Brežiški župan Ivan Molan (Foto: A. K., arhiv DL)

Brežice - Posavske občine bodo do konca tedna zbrale in Upravi RS za zaščito in reševanje oddale podatke o škodi, ki so jo povzročili močan potres na sosednjem Hrvaškem in popotresni sunki, je vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik povedala za STA. Največ škode naj bi nastalo v Občini Brežice, in sicer predvsem na sakralnih stavbah.

Brežiški župan Ivan Molan je za STA navedel, da imajo do zdaj prijavljeno škodo na 36 poškodovanih objektih. Med temi gre za deset cerkva, poškodovana sta dva gradova in lovski dom, pri preostalih poškodbah pa gre za gospodarska in druga poslopja.

Sredin vnovični močnejši popotresni sunek naj ne bi povzročil dodatne škode na Brežiškem, je pristavil.

Po županovih besedah je pri dveh cerkvah in njunih zvonikih na Globokem in Bizeljskem vprašljivo, ali ju bodo sploh lahko sanirali. Precej poškodovana je tudi cerkev v Kapelah, za katero sicer menijo, da bo popravilo možno.

Poškodovana sta gradova Bizeljsko in Brežice, največ škode pa so zabeležili ob Sotli. V samih Brežicah je bilo poškodovane nekaj strešne kritine in dimnikov, je še navedel Molan.

O škodi na strehah so sicer poročali tudi iz Kostanjevice na Krki, decembrski potres na Hrvaškem z magnitudo 6,2 pa razen omenjenih v širšem Posavju naj ne bi povzročil hujših poškodb.

Po dozdajšnjih podatkih so v farni cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem nastale številne razpoke, v njeni notranjosti je odpadlo nekaj ometa. Razpoke so vidne tudi na cerkvi sv. Magdalene v Orešju, najbolj pa je poškodovana cerkev sv. Duha v Vitni vasi.

Precej poškodovano je župnišče na Bizeljskem. V župniji Kapele je močno poškodovana župnijska cerkev Marije vnebovzete v Kapelah.

R.M./STA

