Vrtci in šole ostajajo zaprti vsaj do 18. januarja

7.1.2021 | 18:45

V naših šolah vsaj še dva tedna ne bo otrok - epidemiološka slika je preslaba, da bi šole in vrtce odprli. (Foto: arhiv DL)

Vlada je danes sklenila, da vrtci in šole ostajajo zaprti vsaj še do 18. januarja. Izjema ostajajo le šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami oziroma šole s prilagojenim programom.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je sicer v zadnjih dneh večkrat napovedala možnost, da bi šole znova odprli za učence prvega triletja, medtem ko bi vsi ostali učenci v šolo odšli postopoma glede na epidemiološko sliko v državi. Razmišljali so tudi o odprtju vrtcev, ki zdaj nudijo le nujno varstvo.

Po božično-novoletnih praznikih se je namreč epidemiološka slika v državi poslabšala. Zdravstvena stroka in vlada sta zato ocenila, da je razumno, da se z odpiranjem počaka, da se val okužb, ki je posledica praznikov, umiri.

Odprtje šol sicer prioriteta vlade

Kacin je danes na novinarski konferenci poudaril, da je odprtje osnovnih šol za učence prve triade in vrtcev najvišja prioriteta vlade. Sredin sestanek Janše s šolniki je po besedah vladnega govorca Jelka Kacina postregel s kar nekaj operativnimi možnostmi, ki bi ob zagotavljanju določenih predpogojev in standardov omogočali šolanje za prvo triado v osnovnih šolah ter polno aktivirali vrtce.

Napovedal je, da bo vlada nadaljevala prizadevanja in dialog ter pripravila predlog morebitnega modela odpiranja šol in ga ponudila v razpravo ravnateljem in ravnateljicam. Ampak ključna vprašanja, ki so s tem povezana, so umeščena v širši okvir, to so trenutne epidemiološke razmere v EU, pri nas in v sosednih državah, je dejal.

O tem bodo v petek dopoldne na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju spregovorili vsi trije predsedniki koalicijskih strank - Janez Janša, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek, je napovedal Kacin.

L. M.