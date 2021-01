V šmarješki občini soglasno sprejeli najvišji proračun doslej

8.1.2021 | 07:25

Mateja Kotnik in Marjan Hribar, direktorica OU občine Šmarješke Toplice in župan.

Bela Cerkev - »Vesel sem, da imamo izrazito razvojno in ambiciozno naravnan proračun in tudi, da je bil sprejet soglasno. To kaže, da se v Šmarjeških Toplicah znamo pogovarjati in usklajevati,« je dejal župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar ob sprejetju proračuna za leto 2021 konec lanskega leta.

Po prvi obravnavi predloga proračuna velikih sprememb ni bilo, saj v času javne razprave ni bilo amandmajev ne svetnikov ne občanov. Občinska uprava je le upoštevala nekaj predlogov svetnikov iz prve obravnave, nekaj je bilo uskladitev.

Prihodki so načrtovani v višini dobrih 6,6 milijona evrov, odhodki pa bodo znašali malo več, skoraj 9,3 milijona evrov. Od slednjih 70 odstotkov občina v prihodnjem letu namenja za naložbe. Pozitivno mnenje proračunu je proračunu dal tudi Odbor za proračun in finance, je na seji povedal njegov podpredsednik Tomaž Ajdnik

Tudi pomisleki, a na koncu vsi soglasni



Branko Zoran (na levi) in Aleksander Pavlič.

A na seji, ki je potekala v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi, je bilo slišati tudi nekaj pomislekov. Sandi Pavlič je bil skeptičen zlasti glede kredita občine za poslovno cono v Dolenjem Kronovem, »čeprav bo ta prinesla nova delovna mesta«.

Branko Zoran je pohvalil večjo podporo kmetijstvu (s 16 na 24 tisoč evrov), uresničevanje vodovoda na Vinjem Vrhu (visoka cona), ureditev nove tematske poti in še kaj, a motijo ga visoke številke za urejanja kanalizacije. »V tej situaciji imamo najvišji proračun v zgodovini občine. Zanima me, kakšna bo realizacija, kako bo z zagotavljanjem nepovratnih sredstev,« je dejal.

Kako na te pomisleke odgovarja župan Hribar in kaj so glavni zastavljeni projekti v letošnjem letu, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

