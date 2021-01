Zapirajo smučišča, muzeje in telovadnice

8.1.2021 | 07:20

Vsa smučišča po Sloveniji bodo za rekreativne smučarje zaprta. Na fotografiji smučišče Bela na Gačah. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Ob zaskrbljujočih epidemioloških razmerah je vlada še za teden dni podaljšala večino protikoronskih omejitev. Na smučiščih se morajo danes ustaviti žičniške naprave, jutri se zapirajo tudi muzeji in galerije, športna vadba pa bo dovoljena le športnikom najvišjega razreda. Kot smo poročali, bo šolanje še naprej potekalo na daljavo.

Do 18. januarja ostaja v veljavi tudi odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja, do 15. januarja pa so obvezni uporaba zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih, razkuževanje rok ter namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Za verske obrede še do 19. januarja velja, da se lahko izvajajo le ob strogih omejitvah.

Po le sedmih dneh obratovanja se morajo danes ustaviti žičniške naprave na smučiščih po vsej državi. Vlada se je tako odločila, da bi ob zaskrbljujoči epidemiološki sliki poškodbe rekreativnih smučarjev pomenile še dodatne obremenitve bolnišnic in osebja, je pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. "Epidemiološka slika je žal zelo težka in zaskrbljujoča," je dejal po včerajšnji seji vlade ter lastnikom žičniških naprav obljubil pomoč države.

Izjemoma bodo lahko žičnice uporabljali kategorizirani in profesionalni športniki, trenerji in drugo osebje za izvedbo tekem in treningov. Izjema so tudi prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje.

Je pa vlada včeraj tudi sklenila, da bo še naprej obratoval javni potniški promet in sicer v omejenem obsegu in ob upoštevanju zaščitnih ukrepov.

Jutri se zapirajo tudi muzeji in galerije v vseh statističnih regijah. Knjižnice ostajajo odprte na način, da je mogoč prevzem vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu. Ta odlok velja do 15. januarja.

Od jutri dalje bodo vnovič prepovedani vsa športno-gibalna dejavnost in treningi. Slednji bodo dovoljeni le vrhunskim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev.

Dovoljena so tekmovanja na velikih mednarodnih športnih prireditvah, v kolektivnih športnih panogah pa je dovoljeno tudi sodelovanje športnih klubov iz prve slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah. Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

Za treninge in tekmovanja se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, vendar ob upoštevanju zaščitnih ukrepov.

Jutri se spreminja tudi režim na mejnih prehodih. Vlada je včeraj sklenila, da bo mogoče prehajati mejne prehode in kontrolne točke tako z negativnimi PCR kot z negativnimi hitrimi antigenskimi testi. Bo pa ukinjeno hitro testiranje na petih mejnih točkah, ki jih je država izvajala v času od božiča. "Od jutri dalje teh hitrih testov na naših petih mejnih točkah ne bo več mogoče opraviti. V kolikor ne boste imeli negativnega testa, bo tako edina možnost, da greste v karanteno," je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Še vsaj do prihodnjega petka ostajajo zaprte nenujne trgovine in storitve. Je pa vlada dodala nove izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, to so geodetske storitve, čistilni servisi, medicinska pedikura ter gradbena dela v oz. na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih ni stika s potrošniki.

Do 15. januarja je vlada podaljšala tudi prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, kot so usposabljanja kandidatov za voznike in opravljanje vozniških izpitov. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki bodo potekla v obdobju do 15. januarja, se podaljša do konca februarja.

R.M./STA