Poklicni gasilci pomagali vozniku avtodoma

8.1.2021 | 07:45

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V bližini črpalke OMV na avtocestnem odseku Drnovo-Smednik v občini Krško je sinoči minuto čez 19.uro zaradi tehnične okvare na avtodomu iztekalo zavorno olje. Poklicni gasilci Krškega so zavarovali kraj dogodka, z absorbenti posuli izteklo zavorno olje, pregledali okolico in s termovizijsko kamero preverili poškodovane dele avtodoma. Obveščene so bile pristojne službe.

V Trebelnem v občini Mokronog Trebelno pa so gasilci PGD Trebelno včeraj malo pred 17.uro s tehničnim posegom odprli vrata zapuščene zidanice in rešili ujetega psa.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah posredovali štiri klice za nujno medicinsko pomoč, za nujno veterinarsko pa dva. Njihovi brežiški kolegi pa so posredovali tri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes med 12. in 13.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP TONOSA ADLEŠIČI - glavne varovalke, med 13. in 14. uro pa tudi na območju TP DOLENJCI - glavne varovalke.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes med 9. in 10.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP URŠNA SELA1, od 9. do 14.ure na območju TP URŠNA SELA1, med 12. in 13.uro pa tudi na območju TP CEGELNICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo do prekinitev prihajalo danes med 12. in 14.uro na območju TP GABRJE, nadzorništvo Trebnje pa navaja, da bo do prekinitev v elektro oskrbi danes med 12. in 14. uro prihajalo tudi na območju TP DOBRNIČ, na izvodu PROTI MRLIŠKI VEŽICI.

Distribucijska enota Krško sporoča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice in sicer predvidoma med 8. In 9.uro na območju TP ARNOVA SELA - nizkonapetostni izvod Mrzlak. Tako bo tudi na območju nadzorništva Krško okolica in sicer na TP SREDNJE ARTO - nizkonapetostni izvod Češnice danes predvidoma med 9. in 12. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.