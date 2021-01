Pijani povzročitelj zapustil kraj nesreče

8.1.2021

Trebanjski policisti so včeraj okoli pol druge ure obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila pri Medvedjeku. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 30-letni voznik osebnega avtomobila. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 71-letni voznik. Povzročitelj je po nesreči kraj zapustil, vendar so ga policisti izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Lažje poškodovana voznica pristala v bolnišnici

O še eni prometni nesreči – ta se je zgodila pri Rakovniku pri Šentrupertu - pa so bili policisti PPP Novo mesto obveščeni včeraj okoli 14.20. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 35-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na cesto s parkirnega prostora in odvzel prednost 23-letni voznici osebnega avtomobila. V nesreči se je voznica lažje poškodovala, oskrbeli so jo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Nezakonito v Slovenijo

Na območju Slovenske vasi so brežiški policisti med varovanjem državne meje ponoči izsledili in prijeli dva državljana Kosova, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso končani.

Policiste klicali 111-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 26 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 111 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi dveh kršitev javnega reda in miru na javnih krajih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitega prehoda državne meje in najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva, je še zapisano v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

