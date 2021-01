V Kočevju napad na policista

8.1.2021 | 10:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Kočevski policisti so včeraj malo pred 13.uro med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega vozila in ga preizkusili s testom alkoholiziranosti, ki pa je bil negativen. Zatem so odredili še hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in ker je bil slednji pozitiven, so policisti vozniku odredili strokovni pregled. Tam pa so bili ugotovljeni znaki nezanesljivega ravnanja voznika, zato so policisti kršitelja pridržali.

Kršitelj se s tem ukrepom ni strinjal. S kraja postopka je nameraval oditi, zato je policista odrinil in ga ves čas tudi žalil, kljub opozorilom pa policijskih ukazov ni upošteval. Da bi ga lahko odpeljali v prostore za pridržanje, so fantje v modrem morali uporabiti prisilna sredstva.

Na pristojno okrajno sodišče bodo tako zoper voznika podali obdolžilni predlog zaradi kršitev cestno prometne zakonodaje, na pristojno državno tožilstvo pa bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi, so zapisali v poročilu Policijske uprave Ljubljana.

R.M.