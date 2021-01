Za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic romske skupnosti upravičenih 25 občin, 12 iz naše regije

8.1.2021 | 10:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Ljubljana - Vlada je včeraj sprejela seznam 25 občin, ki imajo evidentirana romska naselja in bodo tako upravičene do proračunskega denarja za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Med njimi je 20 občin z romskim svetnikom, romska naselja pa ima evidentiranih še pet občin.

Na seznam občin upravičenk do omenjenih sredstev so tako dodali občine Brežice, Ivančna Gorica, Ribnica, Škocjan in Šalovci. Kot je razvidno iz sporočila po seji vlade, se vlada pri tem sklicuje na ugotovitev medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov v zaključnem poročilu z dne 17. januarja lani, ki je ugotovila, da imajo tudi te občine evidentirana romska naselja.

Teh pet občin se je pridružilo 20 občinam, ki so po zakonu o lokalni samoupravi prepoznane kot občine z romskim prebivalstvom in so tudi dolžne zagotoviti pravico Romom do predstavnika v občinskem svetu. Gre za občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče.

Kot so spomnili po včerajšnji seji vlade, je državni zbor 7. decembra sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je zakonu o financiranju občin dodal 20.a člen. Na podlagi tega člena se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovi denar za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti za vsako proračunsko leto v višini 3,5 odstotka primerne porabe občine.

Zakon o finančni razbremenitvi občin je v prehodnih določbah uzakonil postopen prehod in sicer se za leto 2021 ta sredstva občinam zagotovijo v višini 25 odstotkov, v letu 2022 v višini 50 odstotkov in v letu 2023 v višini 75 odstotkov pripadajočega zneska.

R.M./STA