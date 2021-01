Posavje najbolj ogrožena regija, v Impoljci spet veliko novih okužb s covidom -19

8.1.2021 | 10:40

Dom upokojencev Impoljca (foto: FB DUB)

Posavje - V Posavju sicer nadaljujejo množično testiranje občanov, veliko testiranj pa opravljajo tudi v podjetjih. Opravili so tudi prva cepljenja v domovih za starejše in med zdravstvenimi delavci.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je ocenil, da podobno kot velja za občino Sevnica, velja tudi za preostalo Posavje. Opozoril je predvsem na vnovično rast okužb v tamkajšnjih domovih za starejše in pozval k streznitvi in zajezitvi okužbe. Povzel je še ugotovitve območnega zdravstva, da približno desetina okuženih resno zboli.

Darja Cizelj, direktorica Dom upokojencev Brežice, ki združuje skoraj 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice, je navedla, da imajo največ okužb stanovalcev v Impoljci, kjer sicer pred koncem leta niso imeli okužb.

Okuženih je 44 stanovalcev tamkajšnje posebne enote, v Sevnici imajo 18 okuženih stanovalcev in v Brežicah pet. Kot je ocenila, gre v Sevnici in Brežicah za vnovično rast okužb, sicer pa stanje ni kritično in ga v vseh domovih obvladujejo. Direktorica Doma starejših občanov Krško Nuša Masnik pa je za STA zatrdila, da so tam zadnjo okužbo med stanovalci imeli 18. decembra.

Kot smo poročali, pa je vodja brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Zdenka Močnik povedala, da v Posavju ugotavljajo, da je omenjena rast okuženosti posledica neodgovornega ravnanja posameznikov in praznikov in ne toliko delovanja gospodarstva.

Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar je za STA navedla, da so imeli včeraj v covidnem oddelku na zdravljenju 42 bolnikov, katerih povprečna starost je 76 let, na razpolago pa imajo še tri postelje in štiri dodatne. Sprejemajo sicer le bolnike iz Posavja, zadnje dni oz. ob rasti regijskih okužb pa delujejo na robu zmogljivosti.

Opozorila je, da je že četrti dan močno obremenjena tudi brežiška urgenca. Okuženih imajo tudi 15 zaposlenih, v sredo pa so prejeli prvih 90 odmerkov cepiva in začeli cepiti zaposlene.

Tudi Hribarjeva je ocenila, da je bilo med prazniki "očitno malo preveč druženja" in še dodala, da zaradi novoletnega praznovanja umirjanja stanja prihodnji teden še ne pričakujejo.

Po zadnjih podatkih je sicer Posavje epidemiološko najbolj obremenjeno slovensko območje. Po podatkih za ponedeljek je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev v tej statistični regiji znašalo 1.037,1, med tem ko je bilo 14-dnevno povprečje 1.949,1 okužb, kažejo vladni podatki.

R.M./STA

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 48m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Franci D Kacin pravi, da so vaši varovanci preveč po zidanicah! Preglej samo prijavljene komentatorje