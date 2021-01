Župan poziva: ne družite se, obnašajte se odgovorno!

8.1.2021 | 11:00

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek se na občane tedensko obrača s pismom. (Foto: arhiv DL, M.B.J.)

Črnomelj - Na svoje občane se je tudi danes z javnim pismom obrnil črnomaljski župan Andrej Kavšek. V njem je med drugim zapisal: »Zakorakali smo v novo leto, upam da sveži, spočiti in pripravljeni na nove podvige. Želim vam srečno, uspešno in predvsem zdravo 2021. Naj bo leto boljše, mirnejše in bolj zdravo, mi pa odgovornejši. Verjamem, da je marsikomu prav prišel oddih, saj je bilo leto za nami naporno tako fizično kot psihično. Virus je žal še vedno med nami, bolj kot kadarkoli poprej. Z veseljem bi rad rekel, da se je z novim letom spremenilo tudi stanje v naši občini, a se je žal poslabšalo.«

Kot je dodal, je v občini Črnomelj trenutno 287 aktivno okuženih, kar občino uvršča med regije z najslabšo epidemiološko sliko, zato vnovič poziva k upoštevanju vseh priporočil in ukrepov, predvsem pa tistih, ki nam narekujejo prepoved druženja. Po praznikih se je izkazalo, da ga marsikdo ni upošteval in zato število okuženih spet narašča.

Kot je dodal Kavše, v Zdravstvenem domu Črnomelj izvajajo brezplačno testiranje s hitrimi testi na covid-19, ki je namenjeno vsem, brez predhodnega napotila osebnega zdravnika. »Če sumite, da bi se lahko okužili in nimate simptomov, vas pozivam, da se udeležite hitrega testiranja, saj boste s tem odgovornim dejanjem v primeru pozitivnega rezultata preprečili nadaljnjo širitev okužbe. Preko hitrega testiranja se je v samo treh dneh ugotovilo 46 pozitivnih rezultatov, ki jih drugače ne bi. S tem se je bistveno zmanjšala nadaljnja širitev okužbe,« je zapisal črnomaljski župan.

Vse prebivalce občine je pozval, da se v primeru najmanjšega suma na okužbo udeležijo hitrega testiranja in v primeru pozitivnega rezultata ostanejo doma. Testiranje je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro na vhodu iz novega parkirišča Zdravstvenega doma Črnomelj. V primeru pozitivnega rezultata na testiranju, NIJZ priporoča osamitev in dosledno upoštevanje vseh ukrepov za preprečitev nadaljnjega širjenja koronavirusne okužbe.

»Bodimo odgovorni do sebe in drugih,« je javno pismo sklenil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.

R.M.