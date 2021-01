Trebanjski levi optimistično v letošnje leto

8.1.2021 | 11:20

Z včerajšnjega prvega letošnjega treninga (foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Zasedba trebanjskega Trima je v 21-članski zasedbi, vključno s strokovnim štabom, začela priprave na drugo polovico sezone. Na uvodnem treningu ni bilo nekaterih reprezentantov, se jim bo pa danes pridružil tudi srbski vratar Aleksandar Tomić.

Zbrane je na prvem treningu v novem koledarskem letu nagovoril pomočnik trenerja Marko Mežnaršič, ki bo zaradi reprezentančne odsotnosti Uroša Zormana prevzel dirigentsko palico januarskih priprav.

Prav tako so na uvodu manjkali turški reprezentant Ozgur Sarak, član bosanske izbrane vrste Dino Hamidović, slovenski reprezentanti Rudi Slobodnik, Tim Butkovec in Darko Cingesar ter srbski vratar Aleksandar Tomić, ki se bo ekipi pridružil danes popoldne.

Pomočnik trenerja RK Trimo Trebnje Marko Mežnaršič pravi: »Treningi bodo kljub odsotnosti Zormana potekali nemoteno. Uroš se bo posvetil reprezentanci, kar je za klub velika čast. Verjamem, da so fantje profesionalci in vedo, zakaj so v našem klubu. Zavedajo se svoji nalog, hkrati pa se veselimo prihajajočega ritma, namenjenega odpravljanju pomanjkljivosti z decembrskih tekem in izboljšanju igre posameznika.«

Igralec RK Trimo Trebnje Leon Rašo pa pravi: »Lepo je po dolgem času spet videti vse fante. Lahko smo se pogovorili o prihajajočem ciklu treningov v tem mesecu. Čaka nas veliko dela za pripravo na nadaljevanje sezone.«

Pripravljalnih tekem v januarju ni načrtovanih, je pa ekipa že z mislimi proti februarskemu napornemu ritmu, kjer je predvidenih okoli 8 ali celo 9 tekem, so zapisali na klubski spletni strani. Trenažnemu procesu se bo začasno pridružil tudi Amadej Jerlah, ki zaradi prekinitve tekmovanj v 1. B DRL (posoja v Ivančni Gorici) ne more igrati. Levi bodo ta mesec trenirali tudi dvakrat dnevno in sicer v dopoldanskih urah nabirali kondicijo in moč, so še zapisali na spletni strani RK Trimo Trebnje.

R.M.