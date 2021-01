Covid-19: Ob 14.718 testih 2.045 okužb, umrlo še 25 okuženih. Kako je v regiji?

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 14.718 testov in potrdili 2.045 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež okuženih med vsemi testiranimi je 13,89 odstotka. Delež pozitivnih PCR testov je bil 30,3 odstotka, hitrih testov pa 4,7 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1.160 bolnikov s covidom-19, kar je 9 manj kot dan prej, med njimi je 191 kovidnih bolnikov na intenzivni negi, oz. dva več kot dan prej, 140 pa jih diha s pomočjo respiratorja, oz. 4 manj kot dan prej. V domačo oskrbo so odpustili 93 oseb oz. 9 več kot v sredo, 25 jih je umrlo, od teh 21 v bolnišnicah po vsej državi. Število kovidnih žrtev je danes še za dva umrla višje kot v sredo.

Po podatkih vlade so včeraj opravili 5.259 PCR testov in z njimi potrdili 1.596 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 30,34 odstotka. Opravili so tudi 9.459 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 449 oziroma 4,7 odstotka.

V državi je trenutno aktivno okuženih 22.756, oz. 975 več kot dan prej, višje pa je tudi povprečje zadnjih sedmih dni. Tokrat znaša 1.802,30 novo okuženih dnevno v 7 dneh, med tem ko je bila ta številka dan prej 1.712,40.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 89 kovidnih bolnikov oz. 4 manj kot dan prej, 5 od teh so sprejeli danes. Na intenzivnem kovid oddelku zdravijo 14 okuženih, 11 jih diha s pomočjo respiratorja, 2 pa sta danes v novomeški bolnišnici umrla. V domačo oskrbo so odpustili še 7 kovidnih bolnikov.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 44 bolnikov, oz. dva več kot včeraj, dva od teh so sprejeli danes. Na intenzivnem oddelku ni nobenega pacienta, prav tako danes niso nikogar odpustili, niti ni novih žrtev covida-19.

Dodano ob 14:20

Podatki o novih primerih okužb s covidom-19 v naši širši regiji, objavljeni 08.januarja za 07.01.2021:

Bistrica ob Sotli 02

Brežice 29

Črnomelj 24

Dobrepolje 17

Dolenjske Toplice 00

Ivančna Gorica 31

Kočevje 07

Kostanjevica na Krki 03

Kostel 00

Krško 51

Loški Potok 02

Metlika 06

Mirna 03

Mirna Peč 03

Mokronog-Trebelno 02

Novo mesto 28

Osilnica 00

Radeče 04

Ribnica 15

Semič 01

Sevnica 26

Sodražica 03

Straža 02

Šentjernej 09

Šentrupert 01

Škocjan 03

Šmarješke Toplice 05

Trebnje 19

Velike Lašče 04

Žužemberk 12

