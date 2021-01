Termini hitrega testiranja na covid-19 za Kostanjevico, Sevnico in Mirnsko dolino

8.1.2021 | 13:20

Hitro testiranje v Ivančni Gorici (Foto: Občina I.Gorica)

Kostanjevica/Sevnica/Krmelj - Iz Zdravstvenega doma Krško so sporočili, da bo množično testiranje s hitrimi testi za prebivalce občine Kostanjevica organizirano tudi v prihodnjem tednu in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 7.30 in 10.30. Testiranje bodo izvedli z lastnimi mobilnimi timi na parkirišču za Zdravstvenim domom Krško.

Vsi, ki se želijo testirati na okužbo z novim korona virusom, morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico, prav tako pa tudi mobilno številko za SMS sporočilo rezultata testiranja.

V običajnih delovnih razmerah mobilni tim opravi od 20 do 30 testov na uro, so sporočili iz Zdravstvenega doma Krško.

Hitro testiranje prihodnji teden tudi v Sevnici, Krmelju in Mirnski dolini

Množično presejalno testiranje na novi korona virus pa bo v prihodnjem tednu v sevniški občini opravila tudi ekipa tamkajšnjega zdravstvenega doma. V Sevnici bodo testiranja v covid šotoru in sicer v ponedeljek med 11. in 17.uro, v torek, sredo, četrtek in petek pa med 11. in 15.uro, vse omenjene termine bodo po potrebi podaljšali. Testiranje bo tudi v Domu svobode v Krmelju za prebivalce Mirnske doline in Krmelja in sicer v sredo med 15. in 17.uro in v petek med 10. in 12.uro, po potrebi pa tudi dlje, so sporočili iz Zdravstvenega doma Sevnica.

R.M.