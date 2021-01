Brezplačno hitro testiranje na covid-19 tudi v Mirni Peči

8.1.2021 | 18:25

Foto: arhiv DL

Mirna Peč - Število okužb s covid-19 se v Sloveniji še ne umirja, zato je država za preprečitev širjenja okužb po vsej državi omogočila brezplačna hitra testiranja. Za mirnopeško občino testiranje izvaja Zdravstveni domom Novo mesto, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek med 10. in 16. uro v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, izjemoma pa bo prihodnjo soboto, 16. januarja, od 9. do 14. ure brezplačno hitro testiranje na covid-19 potekalo tudi v prostorih nove zdravstvene ambulante na Trgu 8 v Mirni Peči, so sporočili iz občine.

Testiranje je brezplačno, pri sebi je potrebno imeti osebni dokument in zdravstveno izkaznico, o izvidu se bo obveščalo z SMS sporočilom.

M. Ž.