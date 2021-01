Turku za umor partnerke 24 let zapora

Novo mesto - Borut Turk je 23. februarja lani na domu v naselju Potok v občini Straža na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja umoril svojo partnerko Romano Muhič, zaradi česar mora za 24 let v zapor, se glasi sodba novomeškega okrožnega sodišča, ki jo je danes izrekel predsednik petčlanskega senata okrožni sodnik Peter Žnidaršič.

V drugi točki obtožnice, ki je Turku očitala prizadejanje lahke telesne poškodbe sosedu, ko je ta Romani priskočil na pomoč, je sodišče Turka oprostilo.

Sodba še ni pravnomočna, pritožbo pa sta napovedala tako višja državna tožilka Nada Črnugelj kot odvetnik Borut Škelj. Sodišče je Turku tudi podaljšalo pripor.

Premalo natančna obtožnica



»Od vsega začetka je bilo jasno, da je obtoženec Borut Turk umoril svojo partnerko. Zaradi tega je bilo sodišče prepričano, da ne bo velikih težav pri izrekanju obtožbe. A temu ni bilo tako,« je v obrazložitvi sodbe uvodoma povedal Žnidaršič.

Obtožba je namreč Turku sprva očitala ne le grozovit umor iz brezobzirnega maščevanja, ampak tudi umor na zahrbten način, čeprav nikoli ni bilo dokazov, da je bil Turk tisti, ki je pripravljal konflikt, ki je sprožil dogodke, ki so se končali, kot so se. Žnidaršič je celo dejal, ta takšna obtožba nikoli ne bi smela postati pravnomočna in da obtoženec na predobravnavnem naroku zaradi take kvalifikacije nenazadnje dejanja niti ni mogel priznati. Tožilstvo je zahrbtnost umora prejšnji teden umaknilo iz obtožnice.

Šel je po nov nož

»Je pa tožilstvo zelo dobro opisalo vse okoliščine, ki kažejo na trpljenje, na strah, na fizične in psihične bolečine oškodovanke v času kaznivega dejanja. Obdolženec ni le prijel nož, jo zabodel in ubil. Dokazni postopek je brez vsakega dvoma dokazal, da je prepir trajal nekaj časa. Slišala ga je priča. Dejanje ni bilo hipno, od enega, prvega vboda do drugega je minilo nekaj časa, izvedenka je povedala, da verjetno nekaj minut,« je poudaril Žnidaršič. Romana je bila namreč štirikrat zabodena v prsi in dvakrat v hrbet, imela je več obrambnih ran na rokah ter ureznine po vratu in trebuhu, sledi napada pa so našli tako v hiši kot zunaj nje.

»Že dejstvo, da se je dogajanje iz kuhinje preselilo v kopalnico, kaže na to, da je trajalo nekaj časa. V tem času je bila oškodovanka živa. V tem času je bila poškodovana, v tem času je čakala, kaj se bo zgodilo. V tem času, je šel obdolženec po nov nož (ko se je zlomil ročaj prvega, op. a.)!« je našteval Žnidaršič.

»Nihče ne ve točno, kaj se je takrat zgodil, dokazi pa kažejo, da se je obdolženec, ki je imel velike zamere, ki se je počutil užaljenega in prizadetega že nekaj časa, takrat ne le hipno odločil, kot trdi obramba, za to dejanja, ampak je to dejanje tudi dokončal. Takrat ni bilo več hipno. Ta okoliščina je sodišče prepričala, da trditve tožilstva o brezobzirnem maščevanju, kakršnokoli že brezobzirno maščevanje je, držijo.«

Pravična kazen

Žnidaršič se je v utemeljitvi dotaknil tudi obrambe, ki se je po njegovi oceni preveč trudila dokazovati, da je imel Turk razlog, da je umoril svojo partnerko. »Očitno je v njegovi glavi ta razlog obstajal, drugače si ne znamo pojasniti tega ravnanja.«

Kazen za umor je najmanj 15 let zapora, zgornja meja je 30. »24 let je malenkost nad mejo, ki jo je tožilstvo predlagalo na preobravnavnem naroku (23 let in 6 mesecev, op. a.). Takšna kazen je odmerjena ob upoštevanju teže kaznivega dejanja in dejstva, da kazen ne bi bila dosti manjša, če bi to ravnanje na predobravnavnem naroku priznal. Prepričan sem, da s tem zadostimo tudi načelu pravičnosti. Gre za to, da ob vseh olajševalnih okoliščinah, ki jih je obramba navedla, in ob izostanku katerih kolih oteževalnih okoliščin razen teže dejanja in načina storitve, ne moremo izreči drugačne kazni,« je odločitev senata pojasnil Žnidaršič.

Ni prenesel razhoda

»Brez dvoma je izkazano, da je obdolženec umoril svojo partnerko Romano Muhič. Dokazi kažejo na to, da ji je vzel življenje iz maščevanja, in to na brezobziren način, zato ker ga je mislila zapustiti in seveda obdržati tudi hčerko, na katero je, kot smo videli, zelo navezan. Upoštevati je treba že prvi razhod partnerske zveze v letu prej. Ne dvomim, da se je vse skupaj vleklo še od takrat. Argumenti obrambi so taki, da so nas spravili v dvome, a sodišče mora temeljiti na dejstvih, ne na sklepanjih in domnevah. To je seveda dovoljeno tako tožilstvo kot obrambi, mi pa se moramo odločati po svoji vesti, znanju in sposobnostih,« je poudaril predsednik senata.

V obrazložitvi oprostilnega dela obtožbe, pa je dejal: »Kot ste opazili, se sodišče res ni ukvarjalo z lahko telesno poškodbo. Nismo se, ker je to stvar tožilstva. Tožilstvo je tisto, ki mora v tem dokaznem postopku vsaj predlagati soduišču, da ga izpelje v tem smislu. Samo sodišče ga ne bo. Zakaj? Dejanje, kot se očita obdolženemu v obtožnem predlogu, ni kaznivo dejane. Z mahanjem z nožem proti oškodovancu še nihče nikomur ni nikoli povzročil nobene poškodbe,« je delo tožilstva okrcal Žnidaršič.

Zavrženo dejanje

»Dosti je o tej zadevi za povedati, dosti je bilo povedano, dejstvo pa je samo eno: gre za kaznivo dejanje, ki je zavrženo samo po sebi. Na eni strani imamo 28 let staro dekle, mamo, ki ji je bilo odvzeto vse in obdolženca, ki je malo starejši. Nihče ne bo s to sodbo zadovoljen, a namen sodišča ni, da je kdo zadovoljen, ampak da izreče zakonito in tudi pravično sodbo,« je zaključil Žnidaršič.

