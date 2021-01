V dimniku gorele saje

9.1.2021 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

8. 1. 2021 ob 18.06 so v naselju Dragatuš v občini Črnomelj gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Za nujno medicinsko pomoč so posredovali štiri klice, za nujno veterinarsko pomoč pa en klic.

Prejeli so eno obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili higienika.

L. M.