Koliko denarja ima Športna zveza Krško?

9.1.2021 | 08:15

Boštjan Pirc, svetnik SLS v krškem občinskem svetu. (Foto: P. Perc)

Krško - Krški občinski svetniki so imeli tudi na zadnji seji v starem letu precej zanimivih vprašanj in pobud, na katera pričakujejo odgovore v novem letu.

Boštjan Pirc (SLS) je ponovil vprašanje, ker ni prejel vseh odgovorov, ki jih je podal že na prejšnji seji 22. oktobra. Izhodišče mu je bilo v Posavskem obzorniku objavljen daljši zapis z naslovom »Z zavajanjem in konfliktom interesov do rušenja krovne športne organizacije«, pod katerega se je podpisal Luka Šebek, predsednik Športne zveze Krško.

»V zapisu je navedenih več domnevnih uspehov vodenja Športne zveze (ŠZ) Krško pod taktirko Luke Šebka, ki je bil podpisan tudi pod zapis z naslovom 'Bomo ponovno vzeli otrokom?', ki je bil objavljen v istem mediju. Tudi v tem zapisu je bilo izpostavljenih več uspehov in hkrati prikazano, kako se v zadnjih letih znižuje financiranje ŠZ.

Iz podatkov aplikacije Erar je razvidno, da je Športna zveza Krško v letu 2019 realizirala za 64.668 evrov prihodkov iz javnih sredstev, od tega 32.678 evrov s strani Občine Krško, 17.600 evrov s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, preostanek pa s strani javnih zavodov in podjetij. Podatki predsednika ŠZ in uradni podatki se bistveno razlikujejo, zato ponovno vprašujem: zakaj prihaja do razhajanja in s kakšno količino denarja dejansko razpolaga Športna zveza Krško? Za katere namene so se porabljala javna sredstva v preteklih letih? Kdo je bil končni prejemnik teh sredstev in v kakšni višini?«

P. Perc