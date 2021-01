Sevniški Sopotniki imajo novo vozilo

9.1.2021 | 10:55

Ob predaji vozila pred prostori CSD Posavje, enote Sevnica. (Foto: Občian Sevnica)

Sevnica - Sevniška občina, ki v okviru projekta Sopotniki skoraj štiri leta skrbi za brezplačne prevoze starostnikov na svojem območju, je sevniški enoti centra za socialno delo te dni izročila ključe novega štiripogonskega vozila. Tej službi je tudi v začetku novega leta predala koordinacijo projekta Sopotniki - brezplačni prevozi za starejše.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je ob predaji novega avtomobila poudaril pomen prostovoljstva, na katerem sloni tudi omenjeni projekt, ki ga je sicer zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki.Dodal je, da je financiranje tega programa ena od dejavnosti Občine Sevnica, katere cilj sta tudi kakovostna oskrba in skrb za starejše.

Opozoril je še, da sevniška enota Centra za socialno delo Posavje po pogodbi s sevniško občino opravlja dobro utečeni program pomoči na domu. To, da sta obe storitvi pristali pa pod isto streho, pa bo omogočilo njuno lažje usmerjanje, je povzel Ocvirk.

Letno 130 uporabnikov

Po podatkih sevniške občine želijo s projektom brezplačnih prevozov starejšim od 65 let življenje olajšati z možnostjo dostopa do različnih življenjsko pomembnih storitev, kot so zdravstvene storitve, nakup osnovnih življenjskih potrebščin in druge dejavnosti.

V sevniški občini v okviru tega projekta letno prepeljejo približno 130 uporabnikov, pri čemer pomaga nekaj več kot deset prostovoljcev. Redno dejavnih jih je šest.

Novi avtomobil je opremljen tudi s prozorno pregrado, ki zaradi protiepidemiološke varnosti v notranjosti vozila ločuje voznika in potnika.

Starostniki na Sevniškem lahko vse informacije o projektu brezplačnih prevozov dobijo na telefonski številki Sopotnikov 031 338 187, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Za prevoz se je treba naročiti, so še sporočili s sevniške občine.

