Lahko bi vse življenje bral, gledal filme in poslušal glasbo, a pogreša družbo

9.1.2021 | 13:00

Nejc Gazvoda. (Foto: I. Vidmar)

Ljubljana, Novo mesto - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na silvestrovo v neposrednem prenosu predvajali premiero predstave Jazz avtorja in režiserja Nejca Gazvode, novomeškega pisatelja, scenarista, režiserja in filmarja.

V pogovoru za STA je med drugim povedal, da je zadovoljen z odvizom na nvoletno spletno premiero, katere ponovitev bo na sporedu 14. januarja, razkril pa je tudi svoj pogled na epidemijo koronavirusa, na drugačen način življenja, ustvarjanja….

»Ta pandemija je za našo branžo nemogoča.Raje bi videl, da bi bilo vse zaprto, če sem iskren. Ne vidim nekega smisla. Teater je vedno bil bližina in v živo. Sovražim to, kar se dogaja s svetom, sovražim to epidemijo. Nič ni dobrega na njej in kdor uživa v trenutni situaciji, ima resne probleme. Zaprt doma si lahko tudi brez virusa, ki pobija naše najranljivejše, če pa ti paše to, da ti ni treba v službo, je problem v službi in ne v epidemiji.

Pogrešam teater, kino, koncerte, potovanja, prijatelje, lokale. Jaz osebno se sicer držim dobro, ker bi lahko vse življenje bral, gledal filme ter poslušal glasbo in bil tudi tako izpopolnjen, si pa tega niti približno ne želim. Želim si, da to mine. Želim si v družbi ljubljenih ljudi v najljubšem lokalu čakati na prihajajočo okoljsko apokalipso. Vsaj to si zasluži moja generacija - da nas CO2 pokonča s pivom v roki na kakšnem festivalu, ne pa v garsonjeri v Šiški."

