Včeraj 1843 okužb, umrlo 26 covidnih bolnikov

9.1.2021 | 11:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V petek so v Sloveniji ob 13.069 PCR in hitrih testih potrdili 1843 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 covidnih bolnikov, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1143 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih je potrebovalo 194, v domačo oskrbo so jih odpustili 106.

Po podatkih vlade so v petek opravili 4895 PCR testov in z njimi potrdili 1380 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 28,2 odstotka. V petek so opravili tudi 8174 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 463 oziroma 5,7 odstotka.

Umrl je en covidni bolnik več kot v četrtek, v petek je bilo hospitaliziranih 17 bolnikov manj kot dan prej. Trije covidni bolniki več pa so potrebovali intenzivno zdravljenje.

Kako v SB Novo mesto in Brežice?

Po podatkih covid sledilnika je danes v Splošni bolnišnici Novo mesto hospitaliziranih 92 covid bolnikov, sprejetih je bilo 11, na intenzivni negi jih je 17, na respiratorjih jih je 13, odpuščenih 6, dva pa sta umrla.

V Splošni bolnišnici Brežice je hospitaliziranih 43 bolnikov, sprejetih je bilo 8, v intenzivni enoti ni nikogar, domov so jih odpustili 9.

L. M.