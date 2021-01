Včeraj 1843 okužb, umrlo 26 covidnih bolnikov. 44 okužb v Brežicah.

9.1.2021 | 11:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V petek so v Sloveniji ob 13.069 PCR in hitrih testih potrdili 1843 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 covidnih bolnikov, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1143 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih je potrebovalo 194, v domačo oskrbo so jih odpustili 106.

Po podatkih vlade so v petek opravili 4895 PCR testov in z njimi potrdili 1380 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 28,2 odstotka. V petek so opravili tudi 8174 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 463 oziroma 5,7 odstotka.

Umrl je en covidni bolnik več kot v četrtek, v petek je bilo hospitaliziranih 17 bolnikov manj kot dan prej. Trije covidni bolniki več pa so potrebovali intenzivno zdravljenje.

Kako v SB Novo mesto in Brežice?

Po podatkih covid sledilnika je danes v Splošni bolnišnici Novo mesto hospitaliziranih 92 covid bolnikov, sprejetih je bilo 11, na intenzivni negi jih je 17, na respiratorjih jih je 13, odpuščenih 6, dva pa sta umrla.

V Splošni bolnišnici Brežice je hospitaliziranih 43 bolnikov, sprejetih je bilo 8, v intenzivni enoti ni nikogar, domov so jih odpustili 9.

dodano ob 18.30

In kakšne so včerajšnje številke potrjenih okužb za naš konec Slovenije?

Največ okužb za koronavirusom beležijo v občini Brežice (44), sledijo Krško (36), Novo mesto (33), Sevnica (29), Črnomelj (18), Ribnica (17), Trebnje (14), Kočevje (9), Šmarješke Toplice (8), Žužemberk in Dolenjske Toplice (po 7), Semič in Kostanjevica na Krki (po 6), Bistrica ob Sotli, Mirna in Loški Potok (po 5),Straža (4), Metlika in Radeče (po 3), Šentjernej, Mokronog-Trebleno in Šentrupert (po 2).in

L. M.