Gasilci poskrbeli za goreče saje v dimniku

9.1.2021 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: A. Matič)

Danes popoldne ob 14.51 so v ulici Stara cesta v Straži gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar, pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero, očistili dimnik, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

L. M.