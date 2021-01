Slovenija bo dobila 26.000 odmerkov cepiva Moderne proti covidu-19

9.1.2021 | 18:30

Modernino cepivo je po cepivu proizvajalcev Pfizer in BioNTech drugo cepivo proti covidu-19, ki je dobilo zeleno luč za uporabo v EU. (Foto: Profimedia)

Ljubljana - Evropska komisija je s proizvajalcem cepiva proti covidu-19 Moderna sklenila dogovor za 80 milijonov odmerkov z možnostjo povečanja še za dodatnih 80 milijonov, od katerih Sloveniji pripada 369.767 odmerkov iz vsake od teh dobav, so za STA sporočili z ministrstva za zdravje. V prvih dveh mesecih bo Moderna lahko Sloveniji dobavila 26.000 odmerkov.

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je namreč Evropski komisiji in vsem članicam sporočilo, da ima omejene zmožnosti proizvodnje cepiva in s tem tudi preskrbe trga EU.

"Proizvajalec cepiva Moderna je sporočil, da bo v prvih dveh mesecih vsem državam članicam lahko zagotovil le manjše količine svojega cepiva in Sloveniji bo lahko v prvih dveh mesecih dobavil le 26.000 odmerkov. Koliko cepiv bo lahko zagotovil od marca, predstavniki Moderne še niso sporočili, in enako velja za vse države članice EU," so pojasnili na ministrstvu.

Na ministrstvu upajo, da bo v kratkem Moderna uspela povečati proizvodne zmožnosti in s tem preskrbo s svojim cepivom.

Po navedbah ministrstva si namreč vsi želijo prejeti celotno količino cepiv, kolikor pripada posamezni državi članici glede na razdelilnik, in to ne glede na ceno.

Evropska komisija je vse države članice tudi pozvala, da lahko sporočijo interes za nabavo dodatnih odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Slovenija je sporočila svoj interes, in sicer za en milijon dodatnih odmerkov cepiva proti covidu-19 navedenega proizvajalca cepiv, so še navedli na ministrstvu.

Dva odmerka v razmiku 28 dni

Modernino cepivo, ki se uporablja v dveh odmerkih v razmiku 28 dni, je po cepivu proizvajalcev Pfizer in BioNTech drugo cepivo proti covidu-19, ki je dobilo zeleno luč za uporabo v EU. Cepljenje s cepivom Pfizerja in BioNTecha je v EU steklo 27. decembra.

Prve odmerke Moderninega cepiva bodo v EU razdelili prihodnji teden, pri tem pa bo vsaka država članica dobila svoj delež. V prihodnjih mesecih, do septembra, naj bi bilo za unijo na voljo 80 milijonov odmerkov Moderninega cepiva.

