V Petrinjo danes odpeljali še vso preostalo zbrano pomoč

9.1.2021 | 20:20

Nalaganje zbrane pomoči na kombije, tovornjake...

Novo mesto - Akcija zbiranja pomoči za Petrinjo, Sisak in Glino zaključena z današnjim prevozom vse zbrane pomoči na Hrvaško.

Na dolenjsko-belokranjskem koncu sta se med prvimi v akciji zbiranja pomoči za Hrvate po rušilnem potresu odzvala na pomoč Karate klub Novo mesto in Karate klub Črnomelj.

Njihov trener Franjo Horn, ki že dolgo živi na Dolenjskem, namreč izhaja iz Petrinje, tam ima tudi svojce.

Kot pravi njegova žena Karolina Horn, so danes z akcijo zbiranja pomoči za Petrinjo, Sisak in Glino zaključili. Odpeljali so namreč še vso zbrano pomoč.

»Čustveno in tudi fizično utrujeni sporočamo, da se je vse srečno izteklo. Pomoč bo prišla prav vsem, ki jo še kako potrebujejo. Stanje na terenu je kaotično, zmedeno, občutka, da se vse izboljšuje, pa še ni na vidiku,« pove Hornova.

Organizatorji zbiralne dobrodelne akcije se vsem zahvaljujejo za pomoč, veseli so dobrega odziva,, »si pa želimo, da bi tem ljudem še pomagali v bližnji prihodnosti, saj bodo pomoč zagotovo še zelo potrebovali,« doda Hornova.

V foto galeriji utrinki za današnje akcije.

L. Markelj, foto: Tomaž Grdin, Mihael Rukše

Galerija