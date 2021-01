Gorelo v kuhinji, spet so se stresla tla

10.1.2021 | 08:05

Sinoči ob 21.22 je na Šmihelski cesti v Novem mestu gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili gorečo omarico, odstranili pečico, pregledali okolico s termo kamero in prezračili prostore.

V soboto, 9. januarja 2021, ob 22.29 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,9 v bližini Zagreba (Hrvaška), 141 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci vzhodne in osrednje Slovenije. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

B. B.