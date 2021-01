Za konec še poraz v Kamniku

10.1.2021 | 09:00

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji Krke so v zadnji tekmi prvega dela državnega prvenstva na gostovanju pri Calcitu izgubili z 1:3.

Krkaši po nedavnem odhodu Drobniča in ob poškodovanemu Pulku, ki ni vstopil v igro, niso imeli prav veliko možnosti proti Kamničanom, čeprav so tudi oni igrali brez svojega zvezdnika Mitje Gasparinija. Na korektorskem mestu ga je zamenjal Šentjernejčan Miha Bregar, ki je proti svojemu nekdanjemu moštvu dosegel 10 točk. Še bolj učinkovit je bil še en nekdanji krkaš, Martin Kosmina, ki je nanizal 20 točk.

Krka je bila večino tekme v podrejenem položaju: v prvem nizu so Novomeščani po sicer dobrem začetku prišli do 17. točke, v drugem do 12. in v četrtem do 16.. Calcit si je nekoliko manj zbrano igro privoščil le v tretjem nizu, kar so Novomeščani izkoristili in osvojili časten niz, ki so ga dobili s 25:23.

Krka je v prvih 14 krogih 1. DOL zmagala le enkrat in je s tremi točkami na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, za predzadnjo Panvito Pomgrad zaostaja za sedem točk.

CALCIT VOLLEY - KRKA 3:1 (17, 13, -23, 16)

* Športna dvorana Kamnik, sodnika: Kern, Pevc.

* Calcit Volley: Kos, Hribar, Bregar 10, Purič 10, Kosmina 20, Gasparini, Hebda 15, Klobučar, Jerončič, Brulec 2, Beravs, Štalekar 11, Plot.

* Krka: Hafner, U. Štefanič, Erpič 4, Borin, M. Štefanič 7, Travnik 12, Kožar 2, Pulko, Lindič 3, Jaklič, Renko 16, Koncilja 5.

- lestvica:

1. ACH Volley 14 12 2 38:11 36

2. Merkur Maribor 14 11 3 38:14 35

3. Calcit Volley 14 12 2 37:18 32

4. Salonit Anhovo 14 8 6 29:24 23

5. Hiša na kolesih Triglav 14 5 9 20:31 15

6. Hoče 14 4 10 21:31 14

7. Panvita Pomgrad 14 3 11 15:35 10

8. Krka 14 1 13 7:41 3

B. B.