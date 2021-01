Včeraj 752 okužb, jutri prvo cepivo za splošno prebivalstvo

10.1.2021 | 12:00

V soboto so v Sloveniji ob 5161 PCR in hitrih testih potrdili 752 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 25 bolnikov s covidom-19, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1192 covidnih bolnikov, od tega sta 202 potrebovala intenzivno nego. V domačo oskrbo so iz bolnišnic v soboto odpustili 38 bolnikov.

Včeraj je bilo opravljenih 2669 PCR testov na novi koronavirus in z njimi potrdili 667 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 25 odstotkov.

Poleg tega so opravili tudi 2492 hitrih antigenskih testov in z njimi potrdili 85 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 3,4 odstotka vseh hitrih testov.

Začenja se cepljene za splošno prebivalstvo

V prihajajočem tednu se bo v Sloveniji v zdravstvenih domovih začelo cepljenje proti covidu-19 tudi za splošno prebivalstvo, med prvimi bodo na vrsti starejši od 80 let. Za njih bo namenjen del nove pošiljke Pfizerjevega cepiva s 16.500 odmerki. Projekt cepljenja je v celoti prevzel NIJZ, ki bo predvidoma v torek tudi predstavil načrt cepljenja.

Cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha se je v Slovenijo začelo 27. decembra. S prvo pošiljko z 9750 odmerki so cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli in so izrazili interes za cepljenje, pa tudi nekaj zaposlenih v domovih in najbolj izpostavljene zdravstvene delavce.

Še pred koncem lanskega leta je v Slovenijo prispela druga pošiljka cepiva s 6825 odmerki, ki so jih namenili predvsem za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah, tako kot tudi tretjo z okoli 16.500 odmerki, ki so jo po državi začeli distribuirati v minulih dneh.

Do sedaj je bilo tako razdeljenih nekaj več kot 33.000 odmerkov cepiva, je na petkovi novinarski konferenci sporočil predsednik vlade Janez Janša, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje. Do vključno petka so v elektronskem registru cepljenja zabeležili 19.523 oseb, ki so bile cepljenje s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19. Do razlike prihaja zaradi počasnejšega sporočanja izvajalcev cepljenja o opravljenih cepljenjih, poroča STA.

Del nove pošiljke cepiva za cepljenje najstarejših zunaj domov za starejše

Sicer pa Slovenija skladno z dogovorom v ponedeljek pričakuje novo pošiljko cepiva s 16.500 odmerki. Zaradi dodatnega izraženega interesa bodo ti odmerki namenjeni deloma še za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev, del te pošiljke pa bo namenjen cepljenju starejših od 80 let, je v minulem tednu pojasnila nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič Vitek.

Ministrstvo za zdravje je izvajalce zdravstvene dejavnosti zato že pred časom pozvalo, da k cepljenju povabijo svoje opredeljene bolnike, starejše od 80 let, in pripravijo sezname za cepljenje. V primeru, da med starejšimi od 80 let ne bo dovolj interesa, se na seznam lahko uvrsti tudi osebe, ki so starejše od 70 let itn. Po napovedih ministrstva naj bi bilo za cepljenje najstarejših zunaj domov za starejše v prihodnjem tednu namenjenih od 10.000 do 12.000 odmerkov cepiva, vsaka ambulanta naj bi dobila okoli 10 odmerkov.

"Veliko vprašanje je, ali se v prvi fazi to izplača. Oceno bo morala podati stroka," pa je v petek opozoril Janša in ob tem napovedal, da pristojnost za cepljenje po novem v celoti prevzema NIJZ, ki tudi sicer opravlja vsa cepljenja, logistiko in zagotavlja hladilniške kapacitete.

V prihodnjem tednu predstavitev načrta cepljenja, tudi z regionalnimi prednostmi

V torek bo po Janševih napovedih tako predstavljen tudi natančen logistični načrt cepljenja, glede na to, da so zdaj vsaj za dva meseca okvirno znane količine cepiv. Načrt cepljenja bi lahko upošteval tudi epidemiološko situacijo po posameznih statističnih regijah in na določenih območjih predvidel prednostno cepljenje.

Slovenija je Evropski komisiji medtem sporočila interes za nabavo dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva, in sicer za en milijon dodatnih odmerkov. Pričakuje pa tudi dobavo drugega v EU odobrenega cepiva ameriškega podjetja Moderna, s katerima je komisija sklenila dogovor za 80 milijonov odmerkov z možnostjo povečanja še za dodatnih 80 milijonov. Od teh Sloveniji pripada 369.767 odmerkov iz vsake od teh dobav. V prvih dveh mesecih bo Moderna lahko Sloveniji dobavila 26.000 odmerkov.

Cepljenje za prebivalce prostovoljno in brezplačno

Po oceni pristojnih projekt množičnega cepljenja, ki je za prebivalce prostovoljno in brezplačno, poteka uspešno. NIJZ je sicer prejel tri prijave o neželenih učinkih, ki so sovpadali s cepljenjem, med njimi tudi smrt. Posebna preiskovalna komisija je sicer že ugotovila, da povezava med smrtjo in cepljenjem ni verjetna, ampak je starejša oseba umrla zaradi zdravstvenih težav, ki jih je imela že pred tem.

Glede na prva poizvedovanja se je povečalo tudi zanimanje za cepljenje med zdravstvenimi delavci in sodelavci. Ker pa bodo cepljenje izvajali izključno v cepilnih centrih, to je v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, pa se morajo koncesionarji in zasebniki povezati z lokalnim zdravstvenim domom in se dogovoriti za količino cepiva ter izvedbo cepljenja tako zase in za svoje zaposlene kot tudi za svoje paciente.

Stroške cepiva in cepilnega pribora, priprave cepiva in cepljenja krije državni proračun in bodo v celoti povrnjeni le tistim izvajalcem, ki bodo cepljenja evidentirali v elektronski obliki. Cena opravljenega cepljenja je določena v višini 14 evrov.