Karantene je konec, v ponedeljek s Polzelo

10.1.2021 | 17:05

Foto: KK Krka

Novo mesto - Prisilnega počitka za košarkarje Krke, ki jih je po okužbi z novim koronavirusom doletel po gostovanju pri Budućnosti 25. decembra lani, je konec. V ponedeljek v Novem mestu gostijo Hopse s Polzele. Tekma bo ob 18. uri, spremljali pa jo boste lahko prek Youtube kanala KZS. Krkaši imajo v SKL 11 zmag in 2 poraza, Hopsi pa 5 zmag in 9 porazov.

Moštvi sta se že pomerili 31. oktobra, ko so na Polzeli po preobratu v 2. polčasu krkaši slavili z 89:79.

"Ekipa se je vrnila na trening, lahko bi rekli v normalen način dela. Vse okoli nas pa ni normalno. Sam se kot trener prvič v življenju srečujem s takimi razmerami. Naenkrat smo ostali skoraj brez vseh igralcev, ki zaradi bolezni in poškodb niso mogli trenirati. Ob tem se poraja veliko vprašanj in dilem. Predvsem moramo biti previdni pri obremenitvah igralcev. Kot vedno tudi tokrat verjamem, da se bomo zaradi izjemne želje in karakterja igralcev vrnili in čim prej dosegli nivo forme, ki smo ga že imeli," pred tekmo razmišlja trener Krke Vladimir Anzulović.

