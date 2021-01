Požar v zidanici nad Žužemberkom

10.1.2021 | 18:05

Foto: FB / PGD Žužemberk

Ob 6.06 je v naselju Reber, občina Žužemberk, gorelo ostrešje bivalnega vikenda. Gasilci PGD Žužemberk in Reber so požar pogasili. Pri tem so odkrili okoli 6 kvadratnih metrov strehe in stropa v sobi ter s termovizijsko kamero pregledali objekt.

Na intervencijo so v PGD Žužemberk izvozili s 16 gasilci ter vozili GVC 16/25, AC 35/70 in HTRV-1, PGD Reber pa z 8 gasilci in vozilom GV-1.

Pomagali pri prenosu

Ob 9.05 so v naselju Jugorje pri Metliki gasilci PGD Suhor pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika pri prenosu obolele osebe.

Postavljali šotor

Ob 16.57 se je ob mejnem prehodu Metlika delno porušil šotor za testiranje na covid. Gasilci PGD Metlika so šotor ponovno postavili.

Nesreča na avtocesti

Ob 16.40 se je na avtocesti v bližini počivališča Starine v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in pregledali kraj nesreče.

V stanovanje

Ob 10.39 so v naselju Črešnjice pri Cerkljah, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata, za katerimi je ležala obolela oseba. Gasilci so nudili tudi pomoč reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Brežice so občanko na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

B. B.