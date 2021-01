Kje bodo motnje v elektro oskrbi?

11.1.2021 | 07:30

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na cesti med Gorenjo Staro vasjo in Loko v občini Šentjernej je sinoči malo pred 23.uro podrto drevo oviralo promet. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec javnega podjetja EDŠ Šentjernej. Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah posredovali štiri klice za nujno medicinsko pomoč in dva za nujno veterinarsko pomoč.

Dežurni na Regijskem centru za obvešča Brežice pa v zadnjih 12 urah niso obravnavali izrednih dogodkov, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja. So pa prejšnji teden zabeležili 8 izrednih dogodkov, od teh štiri v občini Brežice in štiri v občini Krško. V zadnjih 12 urah so posredovali dva poziva za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Distribucijska enota Krško sporoča odjemalcem električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje BRAČNA VAS-nizkonapetostni izvod Na trn in sicer danes med 8.30 in 13. uro.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da danes med 12. in 14.uro ne bo elektrike na območju TP DOL. PONIKVE, na izvodu GORENJE PONIKVE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes od 12. do 13.ure ne bo elektrike na območju TP CEGELNICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da danes med 12. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP TRIBUČE1-glavne varovalke in TP BEDENJ-glavne varovalke, med 13. in 14.uro pa na območju TP PRIBINCI-glavne varovalke in TP JANKOVIČI-glavne varovalke.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika pa sporoča, da danes med 13. in 15.uro ne bo elektrike na območju TP PRILOZJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R.M.