Sredi letošnjega leta predviden začetek gradnje MBO

11.1.2021 | 08:20

Gregor Vovko (foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Konec oktobra leta 2018 je deset dolenjsko-belokranjskih občin ustanovilo podjetje CERO-DBK, ki bo bdelo nad gradnjo objekta za mehansko in biološko predelavo odpadkov (MBO) na območju regijskega centra za ravnanje z odpadki na Leskovcu. Po zastavljeni časovnici naj bi ga začeli graditi sredi leta.

Kot je povedal v. d. direktorja podjetja CERO-DBK Gregor Vovko, so v postopku izbora izvajalca dobili dve ponudbi, pogodbo z najugodnejšim naj bi podpisali v prihodnjih mesecih oz. takoj, ko bo podjetje pridobilo stališče banke do financiranja projekta oz. najema kredita. Za to je CERO-DBK pred novim letom od občin soinvestitoric (Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Mirna Peč, Črnomelj, Semič in Metlika) pridobil soglasje k zadolževanju, pri tem pa, je poudaril Vovko, najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne službe, prav tako ne bo bremenilo občin.

V obseg kredita nameravajo vključiti naložbo v gradnjo objekta in nakup tehnološke in premične opreme. Ponudba najugodnejšega izvajalca brez DDV in zunanje ureditve znaša slabih sedem milijonov evrov, od tega ocenjujejo, da bo kredit v višini do šest milijonov, preostali del pa bo predstavljal sofinanciranje občin glede na njihov lastniški delež. Pri tem ima največjega, dobrih 46 odstotkov, novomeška občina, sledi ji črnomaljska s 16 odst., ostale občine pa imajo delež manj kot deset oz. večina okoli štiri odstotke.

V MBO bodo lahko obdelali 25.000 ton odpadkov letno

MBO, ki bo namenjen za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov, bo letno lahko obdelal 25.000 ton, poleg objekta z nujno tehnološko opremo skupne neto tlorisne površine okoli 5400 kv. metrov pa bo med drugim obsegal še spremljajoče objekte, nadstrešnico in ekološki otok.

M. Žnidaršič