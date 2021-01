Z novim letom dražji vrtec

11.1.2021 | 09:00

Ravnatelj Otroškega vrtca Metlika Branko Ambrožič (foto: DL/M. Luzar)

Metlika - Z januarjem veljajo nove cene vzgojno-varstvenih programov v Otroškem vrtcu Metlika. Nove cene bodo višje za približno sedem odstotkov za 1. starostno skupino in za nekaj več kot osem odstotkov za 2. starostno skupino.

Kot je povedal ravnatelj vrtca Branko Ambrožič, bodo zaradi podražitve starši plačali med 9 in 14 evri več, s tem, da je večina v nižjem plačilnem razredu. 1.septembra lani je dokončno stopila v veljavo tudi sprememba o povečanju izhodiščnih plačnih razredov za vse javne uslužbence za vse zaposlene v vrtcu. Hkrati se je s 1. julijem lani sprostil tudi obračun redne delovne uspešnosti. Zaradi teh sprememb v plačnem sistemu so se povečali stroški dela v vrtcu, in posledica tega so omenjene višje cene.

V metliškem vrtcu imajo v zdajšnjih razmerah med šest in devet oddelkov. Delo organizirajo tako, da imajo zmanjšano število otrok. Ti so v tako imenovanih mehurčkih – med šest in osem otrok v skupini, v kateri sta dva vzgojitelja. Od osebja delajo v vzgojni ustanovi še tajnica, dva do trije kuharji in dve čistilki.

Po podatkih s konca decembra je v vrtec vpisanih 291 otrok. Kadar je vrtec v običajnih razmerah poln, to pomeni osemnajst oddelkov in romski oddelek. Število vpisanih otrok se spreminja in v tem šolskem letu so starši vpisali manj otrok. Kakšni so razlogi za ta upad? »Predvidevam, da je zmanjšanje števila vpisanih otrok posledica razmer, ki so nas doletele v spomladanskem času. Ampak za naslednje leto kaže že bolje,« pravi ravnatelj Branko Ambrožič, ki je po decembrski seji občinskega sveta izrazil veselje, da so svetniki prisluhnil prošnji vrtca za povišanje cen in sprejeli njihov predlog.

Cene metliškega vrtca, ki so jih spremenili tokrat, so veljale od 1. februarja lani. Podrobneje o razlogih za podražitev vrtca pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Martin Luzar