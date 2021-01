Brezplačne maske za samozaposlene in mikro podjetja

11.1.2021 | 10:50

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask. (Simbolična fotografija, foto: M. L.)

Ljubljana - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom zbornice, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. Zbornica bo v imenu ministrstva, podobno kot novembra lani, razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z enim, da štirimi zaposlenimi, objavljenim 4. novembra 2020, mask tokrat ne morejo dobiti, razen če bo povpraševanje manjše od števila razpoložljivih mask.

Upravičenci oddajo vloge preko spletne strani www.ozs.si/maske. Maske bodo prevzeli osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere imajo sedež podjetja.

Poziv je za zdaj odprt do 22. januarja, s tem da ga lahko zaključijo prej ali ga podaljšajo, so sporočili Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

M. L.