Vse več vlomov – tokrat so kradli zlat nakit

V Črešnjicah pri Cerkljah je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in v petek med 15. in 20. uro skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in lastnico oškodoval za okoli 300 evrov.

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Opazujejo hiše in navade stanovalcev, vlamljajo pa največkrat v zgodnjih večernih urah in v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar. Občane policija zato poziva, da o sumljivih vozilih in osebah, ki si ogledujejo hiše in jih pri tem opazijo, obvestijo policijo, saj bi to lahko pomenilo, da se pripravljajo na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivega dejanja.

Ob tem pa policija poudarja, da stanovalci zlasti ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidejo le za krajši čas npr. na sprehod, ali pa odidejo zgolj v trgovino, v hiši pustijo prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik. Hiša naj ne daje videza kot da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti pa naj stanovalci poprosijo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste.

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo predvsem denar in nakit, ki ga pogosto najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Policija občanom zato svetuje, da doma ne hranijo večje vsote gotovine in vrednejšega nakita. Vsakomur, ki bi postal žrtev vloma, policisti svetujejo, da to takoj sporoči na številko 113. Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, hkrati pa bi lahko uničili sledi, ki bi vodile do odkritja storilca kaznivega dejanja, je v današnjem poročilu uničile zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policija zasegla dve vozili in traktor

Na območju Brezja so novomeški policisti med včerajšnjim opravljanjem nalog ustavili 18-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu Volkswagen sharan so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na Otoški cesti so novomeški policisti v soboto okoli 21.ure ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Ugotovili so, da kršitelj vozi kljub temu, da so mu pred tem zaradi nepravilnega prevoza oseb in drugih kršitev cestno prometnih predpisov prepovedali nadaljnjo vožnjo. Avtomobil so 22-letnemu kršitelju zasegli, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pri Lazah so črnomaljski policisti ponoči ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,79 miligrama alkohola. Traktor so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V nesreči trije lažje poškodovani

V Črnomlju se je v soboto okoli 12.ure zgodila prometna nesreča. Policisti so si ogledali kraj nesreče, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 28-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 42-letne voznice. Trije potniki v avtomobilu povzročitelja so se v nesreči lažje poškodovali.

Bil zunaj svoje občine in še napihal

Na cesti Novo mesto - Metlika, so policisti med včerajšnjo kontrolo prometa malo pred 23.uro ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 46-letni kršitelj, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ukradel novoletno osvetlitev

Z vrta stanovanjske hiše v Muhaberju so v soboto ponoči nepridipravi ukradli zunanjo novoletno osvetlitev. Stanovalka je o tem obvestila novomeške policiste, ki so med preiskavo ugotovili, da je to storil moški iz Brezja. Ukradene predmete so mu zasegli in jih vrnili oškodovanki, zoper osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nezakonito prestopil državno mejo

Brežiški policisti so med varovanjem državne meje v noči na nedeljo v Čatežu ob Savi izsledili in prijeli državljana Kolumbije, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Policijo klicali 378-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 8. 1. in 11. 1. posredovali v 81 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 378 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 17 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitega prehoda državne meje, so še zapisali v današnjem policijskem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

