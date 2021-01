Rokometaši trebanjskega Trima dobili okrepitev

11.1.2021 | 11:00

Mihajlo Radojković (foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Trebanjske leve bo pred nadaljevanjem izjemno zahtevne sezone okrepil desni zunanji rokometaš Mihajlo Radojković, ki povečuje konkurenco na desni strani napada, pri Anžetu Dobovičniku in Ozgurju Saraku.

Mihajlo Radojković v Trebnje prinaša novo energijo za drugo polovico sezono, v kateri želijo trebanjski levi še naprej zadovoljevati domače navijače.

Rokometno pot je začel v Smederevu, se nato pridružil srbskemu velikanu Partizanu iz Beograda, leta 2016 pa oblekel dres turškega prvaka Bešiktaša in z njim nastopil celo v EHF Ligi prvakov. Minuli dve leti je preživel v Romuniji, nazadnje pa skupaj z Gregorjem Okleščnom igral v Katarju pod taktirko slovenskega stratega Branka Tamšeta.

Gre za izjemno kakovostnega rokometaša, z mednarodnimi izkušnjami, med drugim celo iz elitne EHF Lige prvakov, s čimer trebanjski klub dobiva pomembno okrepitev pred nadaljevanjem sezone. S klubom je sklenil dogovor do konca sezone.

Mihajlo Radojković, nova okrepitev RK Trimo Trebnje, je za klubski portal povedal: »Dobil sem ponudbo kluba in pogledal nekaj tekem. Všeč mi je stil igre in delo trenerja Uroša Zormana. Ko me je poklical, sem takoj sprejel ponudbo, saj v Trebnjem igra tudi prijatelj Aleksander Tomić, ki mi bo zelo pripomogel pri prilagajanju na okolje. Za pomoč se zahvaljujem tudi nekdanjemu trenerju Branku Tamšetu. Imam visoke cilje – borbo za naslov državnega prvaka in izločilne boje EHF Lige, delo z vrhunskim trenerjem in individualen napredek.«

Osnovni podatki Mihajla Radojkovića: Rodil se je 5. decembra 1994, prihaja iz Srbije, visok je 195 cm in težak 102 kilograma. Njegovi dosedanji klubi so RK Smederevo (-2014), RK Partizan Beograd (2014-2016), Bešiktaš (2016-2018), AHC Dunarea Calarasi (2018-2020), Al Sadd SC (2020), RK Trimo Trebnje (2021-). V RK Trimo Trebnje bo na položaju desnega zunanjega igralca, so še zapisali na klubski spletni strani.

R.M.