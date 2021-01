Covid-19: Včeraj še 426 novih okužb, mrtvih že več kot 3 tisoč. Kako je v regiji?

11.1.2021 | 11:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

LJ/NM/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 2.200 PCR in hitrih testov, s katerimi so potrdili 426 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 21,4 odstotka, hitrih testov pa 12,1 odstotka. Umrlo je še 24 covidnih bolnikov, od teh 18 v bolnišnicah po vsej državi. Skupno število smrti oseb s covidom-19 po vsej državi je tako preseglo 3.000, točneje – z včerajšnjimi žrtvami je ta številka že 3.022.

Po podatkih vlade so včeraj opravili 1.720 PCR testov in z njimi potrdili 368 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 21,4 odstotka. Včeraj so opravili tudi 480 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 58 oziroma 12,1 odstotka.

Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1.205 covidnih bolnikov oz. 13 več kot v soboto, od teh so jih na novo sprejeli 74. 196 oz. šest manj kot v soboto jih zdravijo na intenzivni negi, 148 pa jih diha s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so včeraj odpustili 43 oseb, kažejo podatki covid sledilnika.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno 24.314 aktivno okuženih z novo koronavirusno boleznijo, povprečje zadnjih 7 dni pa znaša 1.967,9 okuženega dnevno.

Kako je v regijskih bolnišnica?

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes zdravijo 95 corona virusnih bolnikov, 4 od teh so sprejeli danes, 17 jih potrebuje intenzivno terapijo, 12 pa pomoč respiratorja. V domačo oskrbo niso odpustili nikogar, sta pa dva okužena boj s covidom-19 izgubila.

V Splošni bolnišnici Brežice po podatkih covid sledilnika danes zdravijo 47 okuženih, 5 od teh so sprejeli danes, eden pa potrebuje intenzivno zdravljenje. Dva so danes odpustili v domačo oskrbo.

R.M.