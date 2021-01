Potapljači prestavili odprtje sezone

11.1.2021 | 12:50

Letos bodo slovenski potapljači prvič uradno skočili v vodo nekoliko kasneje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je v začetku januarja vsako leto pripravil tradicionalno odprtje potapljaške sezone v Sloveniji, ki so se ga udeležili potapljači večine slovenskih potapljaških klubov in gostje iz tujine. Letos so nameravali tradicionalno prireditev pripraviti minulo soboto, 9. januarja, a so jo morali prestaviti, čeprav so predvideli vse ukrepe, s katerimi bi to storili v skladu s protikoronskimi odloki vlade in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vzrok za prestavitev je previsok vodostaj in pretok reke Krke, v katero naj bi se v dveh skupinah po šest potapljačev spustili ob 11. in 13. uri. Potapljaško sezono nameravajo zdaj odpreti 23. januarja.

I. V.