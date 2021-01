Zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše

12.1.2021 | 07:25

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

V kraju Sveti Vrh v občini Mokronog-Trebelno so včeraj malo po pol sedmi zvečer zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mokronog so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico. Do prihoda dimnikarja so odsvetovali nadaljnje kurjenje peči.

Sicer pa so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah posredovali tri klice za nujno medicinsko pomoč, prejeli pa so tudi dve obvestili o povoženih živalih, o čemer so obvestili lovce oziroma higienike. Med tem na Regijskem centru za obveščanje Brežice sporočil o izrednih dogodkih niso prejeli, so pa posredovali pet pozivov za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Distribucijska enota Krško sporoča, da bo danes med 8.30 in 13.uro zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP BRAČNA VAS-nizkonapetostni izvod proti Drenovcu.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo danes od 12. do 14.ure prekinjena dobava električne energije na območju TP ZADRUŽNA ZIDANICA .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes med 12. in 14.uro prekinjena dobava elektrike na območju TP PODGORA ter med 12. in 13.uro na območju TP ŠMIHEL in TP ŠKRILE DOL. TOPL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.