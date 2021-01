AVDIO/FOTO: Krka doma slavila proti Polzeli

12.1.2021 | 07:40

Še ena zmaga KK Krke v SKL. Tokrat so doma ugnali Hopse (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Novomeški košarkarji so v zaostali tekmi 14. kroga SKL doma ugnali Hopse s Polzele z 92:71 (27:12, 18:18, 24:23, 23:18).

Krkaši, ki so tokrat igrali brez Luke Lapornika in Roka Stipčevića, so začeli v petorki Nejc Barić, Jan Rebec, Adin Vrabac, Vasilije Vučetić in Jure Škifić. Slednji je dosegel prvih sedem točk na tekmi, po dveh zaporednih trojkah Roda Camphorja pa so Krkaši že na začetku 7. minute imeli dvomestno prednost (16:6). Po trojki Leon Stergarja je imela Krka na začetku 10. minute že 18 točk prednosti (27:19), po 1. četrtini pa je bilo 27:12. Gostje so drugo četrtino začeli z dvema trojkama in rezultat spustili na enomesten zaostanek, nato pa so Krkaši z delnim izidom 11:1 pobegnili za 19 točk (38:19) ter ob polčasu vodili za 15 točk (45:30).

Na začetku drugega polčasa so Krkaši z dvema trojkama Rebca in eno Škifića prišli do prednosti 23 točk (54:31) in tako že odločili zmagovalca. V nadaljevanju je Krkin trener Vladimir Anzulović dal veliko priložnosti igralcem, ki igrajo nekoliko manj, ti pa so jo vsi po vrst dobro izkoristili. Po koncu tekme je povedal: »Čestitke mojim fantom in čestitke tudi Hopsom za fair in korektno borbo. Srečen sem, da smo zmagali, saj je bila tekma po problemih v zadnjih treh tednih zelo težka. Ritem tekem je zelo naporen, saj nas že jutri čaka zelo težka tekma v Rogaški Slatini. Upam, da se bomo lahko čim bolj pripravili nanjo.“

Krkaši so tako prišli do 12. zmage v SKL ob dveh porazih. Naslednja tekma jih čaka že jutri, ko bodo gostovali pri Rogaški.

1.SKL, 14. krog, 11.1.: Krka – Hopsi 92:71 (27:12, 18:18, 24:23, 23:18)

Krka: Vrabac (2 sk), Barič (4 as), Škifić 18 (4 sk, 3 as), Rebec 15 (3 as), Vučetić 9, Medved 2, Stergar 12 (6 as, 2 sk), Jančar Jarc 5 (2 sk), Camphor 13 (3 sk, 4 as), Kosi 2, Škedelj 7 (3 sk), Milovanović 9 (5 sk).

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jure Škifić 18

Največ skokov: Milan Milovanović 5

Največ asistenc: Leon Stergar 6

Največ pridobljenih žog: Leon Stergar 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jure Škifić 23

R.M.

Zvočni zapisi Trener KK Krka Vladimir Anzulović po tekmi s Hopsi Trener KK Krka Vladimir Anzulović po tekmi s Hopsi

Galerija