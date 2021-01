Obnova poti na Tolstem Vrhu pri koncu

12.1.2021 | 08:25

Tako lepo urejen sedaj izgleda Vinji Vrh, vas v šentjernejski občini, kjer mnogi živijo, mnogi pa imajo tam vinograde in zidanice.

Tolsti vrh - Občina Šentjernej pod vodstvom Jožeta Simončiča se je lani lotila obnove najbolj kritičnih odsekov na Tolstem Vrhu in sicer v višini dobrih 98 tisoč evrov. Dela izvaja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej s podizvajalcem.

Gre za obnovo oz. asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti od odcepa za naselje Zapuže proti gorici Bičevje, nato proti Tolstemu Vrhu in nazaj v smeri Hrastja, do konca februarja bo zaključena še tretja faza. Skupna dolžina cest znaša okrog 1.300 metrov.

Ob sprejemu proračuna je svetnik Franc Hudoklin (SLS) v amandmaju predlagal, da se za ceste na Tolstem Vrhu nameni še dodatnih sto tisoč evrov.

Hudoklin predlaga še več denarja

Hudoklin je poudaril, da je cesta od vasi Hrastje do občinske meje z novomeško občino v Dolenjem Suhadolu v izredno slabem stanju, na cesti so močne udarne jame, posedanja, ni urejenega odvodnjavanja, cesta pa zelo prometna. Varnost je zato za voznike in pešce slaba, sicer pa za to obnovo že nekaj let prosijo ljudje, ki živijo neposredno bo cesti, pravi Hudoklin.

Njegov amandma je bil zavrnjen.

L. Markelj, foto: Občina Šentjernej