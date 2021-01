AVDIO/FOTO: Minister Cigler Kralj v Metliki in Črnomlju - v tamkajšnjih DSO-jih trenutno brez okužb

12.1.2021 | 08:50

Minister Janez Cigler Kralj je obiskal tudi DSO Črnomelj (foto: MDDSZ)

Metlika/Črnomelj - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je včeraj popoldne med gostovanjem v Beli krajini obiskal tudi domova za starejše občane v Metliki in Črnomlju in se seznanil s tamkajšnjimi razmerami. Kot je dejal, bo drugi krog cepljenja proti covidu-19 v domovih za starejše po načrtih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sledil v 21-dnevnem roku od prvega cepljenja oz. 18. januarja. Cepljenje proti covidu-19 sicer teče po načrtu, je dodal.

Minister Cigler Kralj je tudi opozoril, da omenjeno prvo cepljenje še ne predstavlja popolne zaščite oz. da po podatkih zdravstva zagotavlja le 50- do 70-odstotno zaščito. Ocenil je, da zato še ni nastopil čas za sproščanje ukrepov in dodal, da so sicer v prvem krogu cepljenja v domovih za starejše porabili nekaj več kot 12.000 odmerkov cepiva. Do cepiva so bili prvi upravičeni stanovalci domov za starejše, cepili pa so skoraj vse stanovalce, ki še niso zboleli ali preboleli te bolezni, je zagotovil. Glede cepljenja zaposlenih v domovih za starejše je ocenil, da je zanimanje nekoliko nižje kot bi želeli in kot bi bilo po mnenju zdravstva dobro.

Pristojni se trudijo promovirati cepljenje in pokazati njegovo pozitivno stran, "ki je zagotovilo, da bi lahko v doglednem času oz. po drugem cepljenju prešli nazaj na normalno življenje", je poudaril.

Minister sicer meni, da se bo zanimanje za cepljenje okrepilo, ko bodo še neodločeni zaposleni v domovih za starejše videli njegove pozitivne učinke. Cepivo je po njegovem mnenju varno in cepljene ščiti. Sicer pa pristojni in NIJZ za okrepitev zanimanja za cepljenje načrtujejo promocijsko kampanjo, je dodal.

Kako je v domovih starejših v Črnomlju in v Metliki

Glede stanja v domu starejših v Črnomlju je navedel, da tam nimajo več okuženih in da so cepili skoraj vse tamkajšnje stanovalce, ki niso zboleli ali preboleli covida-19. Cepili so tudi približno 30 odstotkov zaposlenih vseh profilov. Po izjemno težkih in zahtevnih časih pa je vzdušje v črnomaljskem kolektivu dobro, je še dejal Cigler Kralj.

Direktorica Doma starejših občanov Metlika Ivica Lozar je povedala, da v domu nimajo več okuženih. V prvem valu okužb je sicer umrlo 16 stanovalcev in v drugem valu še osem. Po cepljenju stanovalcev in zaposlenih pa menijo, da do morebitnega tretjega vala okužb v metliškem domu ne bi smelo priti.

Razen izjem so proti covidu-19 prvič cepili skoraj vse stanovalce in polovico zaposlenih. Pričakujejo sicer, da se bo cepila tudi preostala polovica zaposlenih, je še dejala Lozarjeva.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v fazi dopolnjevanja

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je sicer v glavni pristojnosti ministrstva za zdravje, so do odhoda ministra za zdravje Tomaža Gantarja intenzivno pripravljali. Zdaj je v fazi dodelave, je ob robu včerajšnjega obiska v metliškem domu starejših občanov povedal minister Janez Cigler Kralj. Dejal je, da sta na strokovni ravni tekla redno usklajevanje in priprava tega akta. Predlog so poslali tudi v javno razpravo in pričakovano dobili veliko pripomb in predlogov. Po omenjeni dodelavi ga bodo poslali v medresorsko oz. koalicijsko usklajevanje. Da zadeva ni stekla kot bi sicer morala, pa je minister okrivil tudi močan drugi val epidemije covida-19 in priprave na morebitni tretji val.

Dodal je, da je zaradi pomanjkanja kadra in drugih vprašanj o tem zakonu v zadnjem obdobju manj govora. Vsi pa se zavedajo, da se bodo morali, takoj ko premagajo neposredno grožnjo virusa, "z vso hitrostjo in z vso energijo usmeriti tudi v to", da zakon o dolgotrajni oskrbi pripeljejo do obravnave v državnem zboru.

Vzpostavitev urada za demografijo

Glede za 15. januar napovedane vzpostavitve urada za demografijo je dejal, da je ta za zdaj ustanovljen. Kmalu naj bi se tudi dogovorili, "kdaj, kako in v kakšni obliki" naj bi začel delovati, je še povedal Cigler Kralj.

Na ministrstvu za zdravje, kjer so predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo pripravili, so pojasnili, da mora predlog po javni razpravi, ki se je iztekla 5. oktobra, še skozi medresorsko usklajevanje.

Zakon je sicer tako po prepričanju vlade kot strokovne javnosti nujen glede na staranje prebivalstva, dodatno pa je potrebo po takšni zakonodaji pokazala epidemija covida-19, ki je lani močno prizadela starejšo populacijo, domove za starejše in posebne socialnovarstvene zavode.

Po prvotnem vladnem predlogu, ki je bil v javni razpravi, bi bila do dolgotrajne oskrbe upravičena polnoletna oseba, ki je denimo zaradi bolezni ali starosti trajno odvisna od pomoči drugih. Med storitvami dolgotrajne oskrbe so naštete storitve s področja osnovnih in podpornih dnevnih opravil, storitve zdravstvene nege, povezane z osnovnimi dnevnimi opravili, ter storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti.

Standardni obseg storitev v posamezni kategoriji bi bil v celoti financiran iz javnih virov. Uvedli bi namreč obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, prispevna stopnja pa bi znašala 1,47 odstotka, pri čemer bi se prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje nekoliko znižal.

R.M./STA

