Množični pretep v naselju Kerinov Grm

12.1.2021 | 10:00

Romsko naselje Kerinov Grm (Foto: arhiv DL/B.Blaić)

V Kerinovem Grmu v občini Krško je sinoči malo po 20.uri prišlo do množičnega pretepa. Krški policisti so se klicu takoj odzvali in na kraju dogodka ugotovili, da je bilo v pretep vpletenih 6 ljudi. Tudi po prihodu policije se razgreteži niso umirili, policijskih ukazov pa niso upoštevali, zato je bila policija primorana uporabiti prisilna sredstva za vzpostavitev javnega reda in miru. V množičnem pretepu sta bila dva udeleženca lažje poškodovana.

Policisti zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil, zaradi kršitev javnega reda in miru pa bodo kršiteljem izdali plačilne naloge. Po prvih ugotovitvah naj bi do pretepa prišlo zaradi dalj časa trajajočega spora med udeleženci, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policiste klicali 116-krat

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto posredovali v 28 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 116 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nezakonitega lova in tatvin, še piše v današnjem policijskem poročilu.

R.M.