VIDEO: Cepljeni zaposleni v novomeški bolnišnici se počutijo dobro, tudi prim.dr. Milivoj Piletič

12.1.2021 | 11:00

Med zaposlenimi v novomeški bolnišnici se je cepil tudi strokovni direktor prim.dr. Milivoj Piletič. Počuti se dobro, cepivo nima stranskih učinkov.

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 94 covid bolnikov, od teh jih 17 potrebuje intenzivno nego. Sicer pa so prva cepljenja v bolnišnici stekla pred dvema tednoma oz. 30.decembra lani. V novomeški bolnišnici je tako cepljenih in prebolelih zdaj okoli 45 odstotkov vseh zaposlenih. Prve odmerke cepiva so namreč namenili zaposlenim, ki delajo z najtežjimi covid bolniki, v nadaljevanju pa bodo cepili še ostale s prioritetne liste glede na starost oz. ogroženost, ki bodo to želeli. Vsi, ki so bili cepljeni, se zaenkrat počutijo dobro in nimajo nobenih stranskih učinkov.

Med že cepljenimi je tudi strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto primarij dr. Milivoj Piletič, ki je prvi odmerek cepiva prejel pred tednom dni. Kot je povedal, nima nikakršnih stranskih učinkov in se tako, kot cepljeni sodelavci, počuti odlično. Kot zdravnik apelira na vse ljudi, da se poslužujejo virov, ki so kredibilni: »Ne podlegajte teoretikom zarote, ki so za svojih pet minut slave pripravljeni izreči marsikaj, velikokrat pa se posledic svojih dejanj niti ne zavedajo. Kot družinski človek in odgovoren zdravnik sem se odločil za cepljenje tudi zato, ker si poleg svoje družine ne želim okužiti niti svoje 90-letne mame, katere zdravje je že tako ali tako krhko,« pravi dr. Piletič.

Kot je dodal, spremlja strokovno literaturo in nima nobenega razloga, da ne bi verjel znanosti, zato je brez pomisleka zavihal svoj rokav, cepivo pa označil kot edino možnost za končanje epidemije in za možnost povratka v normalno življenje. »Tako bomo spet lahko obiskovali koncerte, piknike, se usedli na kavo in videli obraze brez mask,« je prepričan strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto prim.dr.Milivoj Piletič.

R.M.

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto, prim.dr. Piletič o cepljenju proti covidu-19