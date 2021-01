COVID-19: Virus vzel še 31 življenj. Kako je v regiji?

12.1.2021 | 11:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji je bilo včeraj ob 13.967 PCR in hitrih testih 1.860 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da je bilo 13,32 odstotka vseh testiranih okuženih. Med 5.512 testiranimi s PCR testi je bilo 1.387 oz. 25,2 odstotka pozitivnih, med 8.455 testiranimi s HAT testi pa je bilo 473 oz. 5,6 odstotka testiranih pozitivnih.

Danes sta hospitalizirana 1.202 covid bolnika oz. trije manj kot dan prej, od teh so jih samo danes sprejeli 131, intenzivno nego potrebuje 192 okuženih, pomoč respiratorja pa 151. V domačo oskrbo so danes odpustili še 110 covidnih bolnikov, 31 pa jih je boj z boleznijo izgubilo, 24 med njimi v bolnišnicah po vsej državi, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Vseh aktivno okuženih je v državi zdaj 24.190, sedemdnevno povprečje števila okuženih znaša 1.864,6, kar je sicer dobrih 8, kar je sicer dobrih 100 manj kot dan prej, a pogoji za sproščanje, kot so določeni z načrtom sproščanja ukrepov, po besedah Kacina še niso izpolnjeni.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji do vključno ponedeljka umrlo že 3.053 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Do vključno nedelje, 10. januarja, je bilo vseh cepljenih 20.546, oziroma odstotek prebivalcev Slovenije.

Kako je v regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes na zdravljenju zaradi covida-19 94 bolnikov, 8 izmed teh so sprejeli danes, 17 jih potrebuje intenzivno nego, 12 pa pomoč respiratorja. V domačo oskrbo so odpustili še 17 bolnikov, dva pa sta boj z boleznijo izgubila.

V Splošni bolnišnici Brežice je po podatkih Sledilnika za covid-19 danes hospitaliziranih 43 okuženih, oz. 4 manj kot včeraj, dva od teh sta bila sprejeta danes. Na intenzivnem oddelku zdravijo enega okuženega, v domačo oskrbo pa so odpustili 6 covidnih bolnikov.

Okužbe na dan 11.januar 2021

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 52

Črnomelj 15

Dobrepolje 06

Dolenjske Toplice 00

Ivančna Gorica 19

Kočevje 07

Kostanjevica na Krki 02

Kostel 00

Krško 42

Loški Potok 02

Metlika 10

Mirna 04

Mirna Peč 03

Mokronog-Trebelno 03

Novo mesto 34

Osilnica 01

Radeče 00

Ribnica 10

Semič 07

Sevnica 07

Sodražica 07

Straža 00

Šentjernej 11

Šentrupert 03

Škocjan 02

Šmarješke Toplice 03

Trebnje 14

Velike Lašče 04

Žužemberk 06

R.M.