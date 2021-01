Tudi v Novem mestu začetek cepljenja starejših, ki niso v DSO

12.1.2021 | 13:55

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Po Sloveniji se ob prejemu nove pošiljke cepiva proti covidu-19 skladno z nacionalno strategijo začenja cepljenje starejših zunaj domov za starejše. V zdravstvenih domovih Novo mesto in Maribor bodo cepljenje začeli že danes, v Slovenj Gradcu predvidoma v sredo, v Novi Gorici v četrtek. Interesa je več, kot je pričakovanih odmerkov cepiva, opozarjajo.

Najprej so na vrsti za cepljenje proti covidu-19 osebe, starejše od 80 let, ki so pri svojih osebnih zdravnikih izrazile interes za cepljenje. Nekateri zdravstveni domovi tiste, ki ustrezajo kriterijem za cepljenje, kličejo tudi sami, da jih opozorijo na možnost cepljenja.

V Zdravstvenem domu Novo mesto naj bi starejše od 80 let začeli cepiti že danes, predvidoma po 14. uri. V današnji pošiljki cepiva pričakujejo od 300 do 400 odmerkov, direktorica Alenka Simonič pa je zanimanje starejših za cepljenje ocenila kot dobro.

Cepili bodo po seznamih, sestavljenih po podatkih, ki so jih posredovali osebni zdravniki. Vse starejše, ki so se prijavili za cepljenje, o tem obveščajo telefonsko. Cepili jih bodo na skupni točki v prostorih Zdravstvenega doma Novo mesto, ločeno od drugih oddelkov oz. v tamkajšnji telovadnici fizioterapije. Cepili bosta dve zdravstveni ekipi.

Če bo zanimanje za cepljenje preseglo razpoložljive odmerke cepiva, bo treba počakati na nove odmerke oz. da jih bo zagotovila država, je še dejala Simoničeva.

R.M./STA