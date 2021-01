FOTO/VIDEO/AVDIO: Zagorelo v trebanjskem Trevesu in v podjetju Riko hiše v Ribnici

13.1.2021 | 07:10

V podjetju Treves je nastala velika gmotna škoda (Foto: R. N.)

Požar v Trevesu gasi okoli 60 gasilcev trebanjske gasilske zveze (Foto: PGD Trebnje)

Trebnje/Ribnica - V kraju Bič v občini Trebnje je malo po tretji uri ponoči zagorelo v objektu podjetja Treves. Na kraj požara je prišlo okoli 60 gasilcev Gasilske zveze Trebnje, aktiviran je bil tudi občinski štab Civilne zaščite, saj je požar zajel celoten objekt velik okoli 75 krat 40 metrov. Pogorel je del proizvodnje in pisarniških prostorov, na tem delu pa se je zrušila tudi streha. Po poročanju Regijskega centra za obveščanje Novo mesto je bil ogrožen tudi plinohram, ki pa so ga gasilci uspešno zavarovali.

Blaž Vozel, pomočnik vodje intervencije

Pomočnik vodje intervencije Blaž Vozel je za naš časopis povedal, da so gasilci on 3.15 dobili poziv. »Aktivirana je bila skoraj celotna Gasilska zveza Trebnje zaradi tega, ker je požar zajel večino podjetja, kjer je proizvodnja in pisarniški del. Velika nevarnost je povzročala tudi črpalka, ki je v neposredni bližini. Ob gorenju se je sproščal nevaren dim, zato je bilo potrebno evakuirati bližnje prebivalce.« Dodal je, da je bil ob njihovem prihodu na kraj dogodka požar popolnoma razvit in »je potoval glede na gorljive snovi«. »Začel je na enem koncu in je napredoval, dokler ga nismo omejili. Eksplozije tukaj ni bilo, kot se govori, bila so samo dodatna vnetišča, ki so se hitro razvnela zaradi hidravličnega olja.«

Na kraju požara so še vedno policija, inšpektor za okolje in prostor ter inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita občine Trebnje je gasilce oskrbela z vodo, dežurni delavci trebanjske komunale pa so dostavili vreče peska za posip poledenelega cestišča. Za pomoč v boju z ognjenimi zublji so aktivirana tudi prostovoljna gasilska društva Mirna, Šentrupert in Mokronog. Požar zaenkrat še ni pod nadzorom.

Direktor Trevesa Andrej Baškovič

Po prvih podatkih da naj bi gmotna škoda presegala milijon evrov, zakaj je zagorelo pa še ni znano. Kot je povedal direktor podjetja Treves Andrej Baškovič, je zagorel stari del podjetja, kje so v glavnem proizvodnje kapacitete. »Mi imamo sicer za varstvo proti požarom zelo dobro poskrbljeno, kar je dokaz tudi to, da čeprav je bil požar močan, se ni razširil v novi del.«

Podjetje Treves, v katerem je okoli sto zaposlenih, je specializirano za izdelavo notranje opreme, termo formiranih preprog ter zvočnih in termičnih izolatorjev, velik del proizvodnje pa je namenjen avtomobilski industriji. Njihovi največji kupci so Revoz, Magna, Jaguar in Fiat. "Zdaj že iščemo izvajalca po Evropi, ki bo nadomestil izpad naše proizvodnje. Kdaj se bomo lahko vrnili na delovna mesta, bo jasno šele, ko bo ugotovljena škoda in ko bo več znanega, kaj je ogenj uničil. K sreči žrtev požara ni bilo. Varnostnik, ki je bil ponoči v tovarni, ni poškodovan, prav tako ni bil nihče poškodovan med interventnim osebjem, zato vsem hvala za pomoč," je še dodal Baškovič.

Poročilo PU Novo mesto navaja, da so bili policisti o požaru obveščeni danes ob 3:05 uri. "OKC PU Novo mesto je na kraj takoj napotil policiste PP Trebnje in policiste PPP Novo mesto," je povedal pomočnik komandirja Policijske postaje Trebnje Boštjan Colarič. Ob prihodu so zavarovali širše območje in zaradi nevarnosti širjenja požara skupaj z gasilci evakuirali prebivalce bližnjih hiš. Gasilci so požar omejili, trenutno aktivnosti ob gašenju še vedno potekajo (ob 09:30). Po prvih ugotovitvah je požar zajel celoten objekt, pogorel je del proizvodnje in pisarniških prostorov, nastala je velika premoženjska škoda. Lokalna cesta Bič - Veliki Gaber je pri biču popolnoma zaprta, obvoz je po regionalni cesti. Takoj ko bodo razmere na požarišču to dopuščale, bo ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto začela z ogledom. Kriminalisti bodo ugotavljali vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Zagorelo je tudi v ribniškem Riku

Zagorelo je v silosu podjetja Riko hiše, a so gasilci požar že obvladali

Prav tako je ponoči okoli 1:40 ure zagorelo tudi v ribniškem podjetju Riko Hiše. Vžgalo se je v silosu za žagovino, ogenj pa se je nato razširil na filtre in ostrešje velikosti 12 krat 10 metrov. Požar je gasilo okoli 50 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Ribnica, Dolenja vas, Nemška vas, Goriča vas, Otavice in Bukovica, vendar so ognjeni zublji uničili silos in ostrešje objekta.

Gasilci so požar pogasili, policisti pa si bodo kraj ogledali, ko bodo pogoji varni. Dosedanji podatki ne kažejo, da bi šlo za namerno kaznivo dejanje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, prav tako naj ne bi bil nihče poškodovan, vzrok pa bo razkrila policijska preiskava. O vseh ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.

