Spet gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta

13.1.2021 | 07:40

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah obravnavali požar v podjetju Treves, o čemer smo že poročali. Za nujno medicinsko pomoč so v zadnjih 12 urah posredovali osem klicev, prejeli pa so tudi obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili lovce.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice pa so se odzvali na klic iz Boštanja v občini Sevnica. Sinoči malo pred pol deseto uro so namreč zagorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Boštanj so zavarovali kraj dogodka, nadzorovali izgorevanje saj, pregledali prostore okoli dimnika s termovizijsko kamero, stanovalcem pa odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

V zadnjih 12 urah so dežurni na centru posredovali tudi štiri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da danes med 07.30 in 8.uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ne bo elektrike na območju TP PEKARNA LOČNA, med 13:30 in 14.uro pa na območju TP PEKARNA LOČNA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.